ЄС схвалив план поступової відмови від російського газу до 2027 року

10 декабря 2025, 13:15

Посли Європейського союзу схвалили план блоку щодо поступової відмови від усього імпорту російського газу до осені 2027 року.



Згідно з угодою, про яку було оголошено минулого тижня в Брюсселі, ЄС припинить імпорт російського зрідженого природного газу до кінця 2026 року та трубопровідного газу до кінця вересня 2027 року.