ЄС за два роки скоротив імпорт російського газу на 71%

7 марта 2024, 12:15

Як повідомила єврокомісарка Кадрі Сімсон під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з питань енергетики, країнам Євросоюзу вдалося стабілізувати внутрішній ринок газу і значно скоротити його імпорт з РФ.



Торік на російський газ припадали 15% загального обсягу від імпорту газу, у порівнянні із 24% у 2022 році та 45% за рік до початку війни. Імпорт газу з росії до ЄС зменшився на 71% з 2021 року. Ціни суттєво знизилися, і перебувають на відносно стабільному рівні.