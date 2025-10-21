Совет ЕС поддержал полный отказ от российского газа до 2028 года

21 октября 2025, 8:45

Евросоюз планирует полностью запретить импорт российского газа как трубопроводного, так и СПГ до 1 января 2028 года.



Первый этап стартует уже с 2026 года, а для действующих контрактов будет действовать переходный период.

ЕС ужесточит контроль за транзитом и упростит импорт газа из альтернативных источников.Это часть плана REPowerEU, который должен уменьшить энергозависимость от России и усилить энергетическую безопасность Европы.Ранее глава Еврокомиссии заявляла, что ЕС значительно сократил поставки газа из России и полностью отказался от российского угля.