"Пункты несокрушимости" обяжут иметь автономный интернет — Минцифры

Интернет будут предоставлять либо через xPON, либо через Starlink, говорится в сообщении.
Это позволит звонить родным, пользоваться госуслугами и получать экстренные сообщения даже при отключении света.
"Опыт Одессы показал, что во время обесточивания доступ к интернету в пунктах есть не всегда, а о проблемах государство часто узнает слишком поздно — из соцсетей", — отметили в министерстве.
Что меняется:
▪️ единые технологии связи: xPON (работает без света до 72 часов) или Starlink (для мест без кабельных сетей);
▪️ статический IP-адрес у каждого пункта — это позволит автоматически отслеживать работу интернета и быстро реагировать на сбои.
