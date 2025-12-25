25 декабря 2025, 10:15

"Пункты несокрушимости" обяжут иметь автономный интернет — Минцифры

Интернет будут предоставлять либо через xPON, либо через Starlink, говорится в сообщении.



Это позволит звонить родным, пользоваться госуслугами и получать экстренные сообщения даже при отключении света.



"Опыт Одессы показал, что во время обесточивания доступ к интернету в пунктах есть не всегда, а о проблемах государство часто узнает слишком поздно — из соцсетей", — отметили в министерстве.



Что меняется:



▪️ единые технологии связи: xPON (работает без света до 72 часов) или Starlink (для мест без кабельных сетей);

▪️ статический IP-адрес у каждого пункта — это позволит автоматически отслеживать работу интернета и быстро реагировать на сбои.

