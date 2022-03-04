SpaceX обновила ПО Starlink для нужд украинской армии

4 марта 2022, 11:15

Ожидается новая партия Starlink, при чем Илон Маск отреагировал на просьбу Минцифры. Об этом сообщил Михаил Федоров, вице-премьер, министр цифровой трансформации.

По его словам, команда SpaceX обновила программное обеспечение для снижения потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобильного прикуривателя.



“Также включили мобильный роуминг, чтобы фазированная антенная решетка могла поддерживать сигнал при движении транспортного средства. Все это поможет нашим героям быть на связи! – подчеркнул министр.