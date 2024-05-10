Пентагон и SpaceX ограничили использование терминалов Starlink военными РФ

10 мая 2024, 9:15

«США активно участвуют в работе с правительством Украины и SpaceX над противодействием незаконному использованию Россией терминалов Starlink. Но Россия продолжит искать способы использования Starlink и других коммерческих систем связи», — сказал помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб.

Он отметил, что продолжается успешное противодействие российскому использованию этой технологии, но отказался уточнить, какие именно процедуры реализуют для этого.В феврале в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Россия начала закупать терминалы Starlink в арабских странах.Как пишет Bloomberg, Starlink и сейчас рекламируется в России. Подписку на них россияне оформляют на жителей европейских стран, где технология лицензирована. Правда, работают терминалы не по всей РФ, а в приграничных регионах и на оккупированных территориях Украины.Сенатор-демократ США Элизабет Уоррен в понедельник призвала Пентагон ограничить использование Starlink в России, заявив, что это представляет «серьезную угрозу национальной безопасности» США и их союзников. Уже на этой неделе россияне стали жаловаться на проблемы с подключением к парку низкоорбитальных спутников SpaceX.