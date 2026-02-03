Маск сообщил о блокировке использования Starlink Россией для дронов

3 февраля 2026, 13:15

Илон Маск заявил, что меры SpaceX по предотвращению «несанкционированного» использования Россией спутникового интернета Starlink, похоже, сработали.

По его словам, компания готова принять дополнительные меры при необходимости.Министр обороны Украины Федоров добавил, что Киев разрабатывает систему, которая позволит работать на территории страны только авторизованным терминалам Starlink. «Первые шаги уже дали результаты в противодействии российским дронам», - отметил он.Украина использует Starlink для связи на поле боя и управления дронами, а SpaceX заявляет, что не продает и не поставляет свои терминалы в Россию и не сотрудничает с российскими властями.