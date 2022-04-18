Медведев заявил о поставленных задачах уничтожить спутники STARLINK Илона Маска

18 апреля 2022, 11:45

"Фееричное" заявление председателя партии "Единая россия" Дмитрия Медведева развязывает войну в космосе. По его словам, наведение и корректировка огня по флагману черноморского флота - крейсеру "Москва", осуществлялась с помощью спутников Starlink Илона Маска.

"Для обеспечения безопасности всех подразделений участвующих в специальной военной операции, верховным главнокомандующим был отдан приказ об уничтожении группировки спутников Starlink, находящейся над территорией Российской Федерации, зоны проведения специальной военной операции и черноморского бассейна", - говорится на сайте Единой России.