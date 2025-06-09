Starlink Илона Маска может представлять угрозу безопасности — Washington Post

9 июня 2025, 15:15

Команда Илона Маска в DOGE проигнорировала экспертов по коммуникациям Белого дома, обеспокоенных возможными нарушениями безопасности, после установки Starlink.

Дело в том что сеть WiFi "Starlink Guest", которая появилась в феврале, запрашивала только пароль, а не имя пользователя или другую форму аутентификации, призванные предотвратить утечки и взломы.



Некоторые экс-чиновники Белого дома обратились со своими опасениями к демократам в Комитете по надзору Палаты представителей. Сейчас они проводят расследования.



"Это может потенциально подорвать нашу национальную безопасность, раскрывая конфиденциальные данные и информацию хакерам, нашим противникам или тем, кто хочет причинить вред американцам", — сообщил Стивен Ф. Линч, исполняющий обязанности главного демократа комитета.



