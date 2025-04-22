22 апреля 2025, 13:45

DOGE Илона Маска получил доступ к конфиденциальным данным иммигрантов

Представители DOGE получили разрешение на доступ к строго конфиденциальной системе министерства юстиции, содержащей информацию, включая адреса и истории дел, как о легальных иммигрантах, так и нет.



"Попытка получить доступ к системе министерства юстиции является последней попыткой администрации Трампа глубже проникнуть в огромные массивы федеральных данных, чтобы продвигать агрессивные усилия президента по депортации", — утверждает The Washington Post.

