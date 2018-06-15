Lian Li готовит анонс "строго" корпуса LanCool One

15 июня 2018, 15:05

Малоизвестная у нас компания Lian Li, в рамках грядущей выставки Computex 2018, готовится представить свой новый "строгий" корпус - LanCool One.



Новинка ориентирована на мощные игровые системы.

Производитель утверждает, что в этот корпус пользователь может поставить материнские платы ATX и E-ATX. Видеокарты большой длинны сюда также поместятся.



Боковая стенка корпуса сделана из закаленного стекла, посредством которого пользователю удобно просмотреть внутренности своего "системника". Фронтальная сторона устройства прикрыта алюминиевой панелью со светодиодными вставками.



Интересной особенностью устройства является возможность вертикальной установки видеокарты.

Больше подробностей об этой новинке, судя по всему, будет представлено уже в рамках самого анонса.О стоимости корпуса информации пока нет, даже приблизительной.