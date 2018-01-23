Iconia One 8 (2018) – первые сведения о бюджетном 8-дюймовом планшете Acer

23 января 2018, 11:45

Федеральная комиссия по связи США (FCC) на своем официальном сайте поделилась некоторыми подробностями касательно нового планшета Acer Iconia One 8 (2018).



Грядущая новинка позиционируется в бюджетном сегменте.

Внутри – 4-ядерный MediaTek MT8167A на 1,3 ГГц + 1 ГБ оперативной памяти.



Диагональ дисплея – 8 дюймов, а его разрешение 800х1280 точек.



Основная камера устройства – 5Мп, а фронтальная – 2Мп.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, а еще GPS.



Объем встроенной пользовательской памяти – 16 ГБ. О возможности расширения пока не уточняется.



Емкость аккумулятора – 4500 мАч.

Работает новинка под управлением ОС Android. Версия оси пока не уточняется.Точная дата начала продаж на данный момент также не известна.