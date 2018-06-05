5 июня 2018, 10:15

Computex 2018: PNY представила карту microSD на 512 ГБ

Французская PNY, в рамках выставки Computex 2018, анонсировала свою новую карту памяти microSD, объемом 512 ГБ.

Новинка получила название Elite microSD. Она относится к классу изделий Class 10, U1.


Согласно официальным данным, пользователь может хранить на такой «флешке» 80 часов видео в формате Full HD либо же до 100 тыс. фотографий на 18 Мп каждая.

Elite microSD обеспечивает скорость передачи информации до 90 МБ/c.

Производитель предоставляет пожизненную гарантию на это свое изделие.

В продаже накопитель появится по цене $350. Дата релиза пока не известна.


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