Computex 2018: PNY представила карту microSD на 512 ГБ

5 июня 2018, 10:15

Французская PNY, в рамках выставки Computex 2018, анонсировала свою новую карту памяти microSD, объемом 512 ГБ.



Новинка получила название Elite microSD. Она относится к классу изделий Class 10, U1.

Согласно официальным данным, пользователь может хранить на такой «флешке» 80 часов видео в формате Full HD либо же до 100 тыс. фотографий на 18 Мп каждая.



Elite microSD обеспечивает скорость передачи информации до 90 МБ/c.



Производитель предоставляет пожизненную гарантию на это свое изделие.



В продаже накопитель появится по цене $350. Дата релиза пока не известна.