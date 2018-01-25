Integral Memory представила карту памяти microSD на 512 ГБ

25 января 2018, 10:15

Малоизвестная у нас компания Integral Memory анонсировала и сообщила о скором релизе первой в мире карты памяти microSD объем которой – 512 ГБ.

Напомним, что ранее рекорд объема таких карт принадлежал SanDisk Ultra microSDXC на 400 ГБ.Новинка от Integral Memory соответствует стандарту Video Speed Class 10 (V10), и обеспечивает скорость в 10МБ/с при последовательной записи. Кроме того, отмечена возможность беспроблемной записи видео Full HD. Также известно за поддержку спецификации UHS-I Class 1, что на деле обещает скорости чтения до 80 МБ/c.Продажи стартуют уже в следующем месяце. Стоимость на данный момент не известна.