Samsung представила карту памяти microSD на 512 ГБ

30 октября 2018, 11:45

Компания Samsung анонсировала карту памяти microSD объемом 512 ГБ.



Новинка ориентирована на использование в мобильных устройства, таких как смартфоны, планшеты и пр.

Накопитель относится к изделиям microSDXC. В комплекте поставки предусмотрен адаптер SD.



Заявленная скорость чтения – до 100 Мбайт/c, а записи – до 90 Мбайт/c.



Габариты новинки – 15х11х1 мм.



Рабочий диапазон температур – от минус 25 до 85 градусов Цельсия.



Отдельно производитель отмечает возможность работать с контентом 4К.



Продажи накопителя уже начались. Стоимость – 290 евро. Производитель предоставляет 10-летнюю гарантию.





