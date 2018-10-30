Samsung представила карту памяти microSD на 512 ГБ

Компания Samsung анонсировала карту памяти microSD объемом 512 ГБ.
Новинка ориентирована на использование в мобильных устройства, таких как смартфоны, планшеты и пр.
Накопитель относится к изделиям microSDXC. В комплекте поставки предусмотрен адаптер SD.
Заявленная скорость чтения – до 100 Мбайт/c, а записи – до 90 Мбайт/c.
Габариты новинки – 15х11х1 мм.
Рабочий диапазон температур – от минус 25 до 85 градусов Цельсия.
Отдельно производитель отмечает возможность работать с контентом 4К.
Продажи накопителя уже начались. Стоимость – 290 евро. Производитель предоставляет 10-летнюю гарантию.