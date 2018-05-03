Samsung анонсирует PRO Endurance – невероятно надёжную карту памяти

3 мая 2018, 13:15

Samsung Electronics представила карту памяти Samsung PRO Endurance microSDHC/microSDXC, которая гарантирует до 43,800 часов непрерывной записи видео.

Модель создана для рядовых покупателей и представителей B2B, которые нуждаются в постоянной съёмке происходящего с камер наблюдения и безопасности, нательных камер и автомобильных видеорегистраторов. Samsung PRO Endurance делает процесс видеофиксации быстрым и надёжным. Устройство обеспечивает скорость чтения до 100 МБ/с и запись FHD-видео с поддержкой формата 4K на скорости до 30 МБ/с.



«Пользователи хотят быть уверенными в своих средствах видеофиксации. Именно поэтому сейчас спрос на надёжные карты памяти с большим объёмом и устойчивостью к разным условиям для записи критических ситуаций является максимальным, – подчёркивает Ун-Су Ким (Un-Soo Kim), вице-президент бренд-маркетинга продуктов в подразделении устройств памяти Samsung Electronics. – Samsung рада вновь поднять планку возможного в технологиях карт памяти. Samsung PRO Endurance гарантирует спокойствие пользователей благодаря рекордным в индустрии показателям прочности и оптимизированной скорости записи и чтения. Последняя обеспечивает немедленный доступ к контенту, который важен именно в эту секунду».



Samsung PRO Endurance предлагает 25-кратную выносливость в сравнении с предыдущими высокоскоростными картами. Устройство также получило первую в индустрии пятилетнюю гарантию и устанавливает новый стандарт ёмкости в 128 ГБ.

Работать в самых суровых условиях Samsung PRO Endurance поможет защита Samsung’s 4-Proof, которая обеспечивает устойчивость к воздействию воды, перепадам температур, магнитному притяжению и рентгеновскому излучению. Samsung PRO Endurance – надёжное решение для записи происходящего в самых критических ситуациях без риска повреждения или потери данных.Карта памяти PRO Endurance доступна для приобретения, в том числе в Украине, с мая 2018 года. Рекомендованные розничные цены составляют 2899 грн для версии на 128 ГБ, 1399 грн для версии на 64 ГБ и 759 грн – для 32 ГБ.