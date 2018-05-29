Юг-Контракт начала принимать заказы на новые карты памяти Transcend

29 мая 2018, 14:15

В ассортименте Юг-Контракта появились 4 новые модели Transcend MicroSDXC/MicroSDHC и SDXC/SDHC формата.

Карта Transcend MicroSDXC/MicroSDHC 300S соответствует требованиям самого последнего класса скорости и демонстрирует отличные показатели при выполнении операций чтения и записи. Карта идеально подходит для считывания небольших фрагментов данных и ускорения запуска приложений.

Новая модель Transcend SDXC/SDHC 300S отличается высокой производительностью и емкостью. Новинка позволяет максимально полно раскрывать потенциал цифровых фото- и видеокамер, поддерживающих стандарт UHS-I. Помимо чрезвычайно высоких скоростей передачи данных, карта памяти соответствует стандарту UHS Video Speed Class 30 (V30), что позволяет записывать на неё видео в формате 4K, не опасаясь нежелательных пауз и задержек в работе.

Transcend MicroSDXC/MicroSDHC 500S выполнена на основе высококачественных и надежных микросхем флэш-памяти типа MLC NAND. Карта памяти демонстрирует впечатляющую скорость передачи данных, обеспечивая стабильное качество записи без потери кадров. Эта модель идеально подходит для установки в камеры дронов и экшн-камер.