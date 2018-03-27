Transcend выпускает новые высокоскоростные и емкие SD и microSD карты памяти

27 марта 2018, 9:15

Компания Transcend Information представляет новые карты памяти SD и microSD — 500S и 300S.

Эти карты памяти, емкость которых составляет до 512 ГБ, а максимальная скорость передачи данных до 95 МБ/с, являются прекрасным решением, удовлетворяющим все потребности современных пользователей. Золотая серия 500S включает в себя продукты, построенные на базе флэш-памяти типа MLC и идеально подходит для экшн-камер и дронов, в то время как SD карты из серебряной линейки 300S имеют объем до 512 ГБ, а microSD карты созданы для эксплуатации в современных смартфонах.





Карты памяти Transcend microSD емкостью 128 ГБ серии 300S соответствуют требованиям самого последнего стандарта производительности Application Performance Class 1 (A1), представленного организацией SD Association, который определяет скорость выполнения операций случайного чтения на уровне 1 500 IOPS и операций случайной записи — 500 IOPS, а также минимальную скорость чтения — 10 МБ/с. Продукты серии 300S демонстрируют скорости чтения и записи 95 МБ/с и 45 МБ/с, соответственно, и идеально подходят для хранения и запуска мобильных приложений.

Помимо чрезвычайно высоких скоростей передачи данных, карты памяти SD и microSD линейки 500S соответствуют стандарту UHS Video Speed Class 30 (V30), что позволяет записывать на них видео в формате Ultra HD 4K, не опасаясь пауз и задержек. Эти долговечные карты памяти выполняют требования к минимальному уровню скоростей чтения и записи спецификаций V30 — 95 МБ/с и 60 МБ/с, соответственно. В данный момент представлены носители емкостью до 256 ГБ, таким образом, SD-карты серии 500S обеспечивают достаточный объем памяти для хранения детализированного видео в формате 4K и являются оптимальным решением для использования в современных смартфонах, планшетах, цифровых фото- и видеокамерах, а также дронах.



Все выпускаемые Transcend microSD-карты памяти подвергаются тщательному тестированию. Эти носители могут использоваться при экстремальных температурах от -25° до 85°C, а также являются влагозащищенными, удароустойкими и виброустойчивыми, а также защищены от рентгеновского излучения. Встроенные механизмы корректировки ошибок позволяют исправлять большинство ошибок в файлах, обеспечивая возможность их считывания.



Transcend предлагает пользователям своих продуктов эксклюзивную программу Transcend RecoveRx для работы с носителями информации и восстановления данных. Благодаря дружественному интерфейсу, RecoveRx является удобным инструментом для поиска остатков удаленных фотографий, документов, аудиозаписей и видеофайлов на накопителях. Вставьте карту памяти Transcend в ПК или ноутбук, запустите RecoveRx, и всего несколькими щелчками мышью вы сможете восстановить случайно удаленные файлы. Также программа RecoveRx позволяет форматировать и защищать от записи карты флэш-памяти.

SD карты памяти серии 300S поставляются с емкостью от 16до 512 ГБ, карты памяти microSD серии 300S имеют объем от 16 до 128 ГБ, SD карты памяти линейки 500S предлагаются с емкостью в диапазоне от 8 до 256 ГБ; а носители microSD из линейки 500S могут иметь объем от 8 до 128 ГБ. Все карты памяти Transcend проходят тщательное тестирование на надежность и совместимость, а также поставляются с пятилетней гарантией.