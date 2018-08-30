Transcend представляет широкую линейку карт памяти формата SD и microSD

30 августа 2018, 9:15

Transcend Information представляет широкую линейку карт памяти формата SD – SDC700S, SDC500S, SDC300S; и карт памяти формата microSD – USD500S, USD300S, C10V High Endurance (высокой надежности).



Высокоскоростные карты памяти SDXC/SDHC UHS-II Class 3 (U3) SDC700S соответствуют как стандарту UHS-II Speed Class 3 (U3), так и требованиям UHS Video Speed Class 90 (V90), и созданы специально для современных професиональных цифровых зеркальных фотоаппаратов и видеокамер, совместимых с носителями типа UHS-II, позволяя полностью раскрыть их потенциал. Они способны демонстрировать высокие максимальные скорости чтения и записи, которые могут достигать 285 МБ/с и 180 МБ/с, соответственно, что позволит профессиональным фотографам и видеооператорам снимать в формате RAW и записывать видео с разрешением 4K. Кроме того, используемые в этих картах микросхемы флэш-памяти типа MLC NAND отличаются долговечностью и высокой надежностью. Доступная емкость 32 и 64 ГБ.



Карты памяти SDXC/SDHC UHS-I Speed Class 3 (U3) SDC500S способны с легкостью справиться с потоками данных, генерируемыми цифровыми камерами, совместимыми со стандартом UHS-I. Благодаря рекордным скоростям чтения и записи, которые достигают 95 и 85 МБ/с, соответственно, они позволяют записывать видео сверхвысокого разрешения 4K и Full HD, а объем памяти до 256 ГБ позволит вам реже сменять носитель данных в своей камере, так что вы не упустите ни один важный момент.



При установке в совместимые со стандартом UHS-I камеры, карты памяти UHS-I Speed Class 3 (U3) SDC300S поддерживают запись видеопотока с минимальной средней скоростью 30 МБ/с. Максимальная скорость карт памяти составляет 95 МБ/с чтение и 45 МБ/с запись, а емкость старших моделей достигает 480 ГБ.



Карты памяти microSDXC/SDHC USD500S выполнены на основе высококачественных и надежных микросхем флэш-памяти типа MLC NAND. Эти карты памяти демонстрируют впечатляющую скорость передачи данных 95 МБ/с чтение и 45 МБ/с запись, обеспечивая стабильное качество записи видео без потери кадров, что делает их идеальным вариантом для установки в камеры дронов и экшн-камеры.



Карты памяти Transcend microSD емкостью 128 ГБ серии 300S соответствуют требованиям самого последнего стандарта производительности Application Performance Class 1 (A1), представленного организацией SD Association, который определяет скорость выполнения операций случайного чтения на уровне 1 500 IOPS и операций случайной записи — 500 IOPS. Карты памяти USD300S демонстрируют скорости чтения и записи 95 МБ/с и 45 МБ/с, соответственно, и идеально подходят для хранения и запуска мобильных приложений.



Карты памяти высокой надежности microSDXC/SDHC C10V High Endurance построены на базе флэш-памяти MLC NAND, которая способна выдержать до 24 000 часов записи видео в формате Full HD, отличаются долговечностью и предназначены для использования в автомобильных видеорегистраторах, системах видеонаблюдения и камерах слежения.



Все выпускаемые Transcend SD и microSD карты памяти подвергаются тщательному тестированию. Эти носители могут использоваться при экстремальных температурах от -25° до 85°C, а также являются влагозащищенными, удароустойкими и виброустойчивыми, а также защищены от рентгеновского излучения. Встроенные механизмы корректировки ошибок позволяют исправлять большинство ошибок в файлах, обеспечивая возможность их считывания.

На все карты памяти Transcend формата SD и microSD распространяется пятилетняя ограниченная гарантия Transcend.