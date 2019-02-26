Transcend выпускает карты памяти microSDXC 330S и 350V High Endurance

26 февраля 2019, 10:15

Компания Transcend представляет новые карты памяти microSDXC 330S и 350V High Endurance.

Эти карты памяти, ёмкость которых составляет до 128 ГБ, а максимальная скорость передачи данных 100 МБ/с, являются прекрасным решением, удовлетворяющим все потребности современных пользователей. Серия 330S идеально подходит для использования в мобильных устройствах, портативных игровых приставках, экшн-камерах и дронах, в то время как карты памяти 350V High Endurance отличаются высокой надежностью и предназначены для систем и устройств, характеризующихся высокой интенсивностью операций записи, таких как автомобильные видеорегистраторы, камеры слежения и IP-камеры.



Карты памяти Transcend microSDXC 330S соответствуют требованиям самого последнего стандарта производительности Application Performance Class 2 (A2), представленного организацией SD Association, который определяет скорость выполнения операций случайного чтения на уровне 4000 IOPS и операций случайной записи — 2000 IOPS. Карты памяти Transcend microSDXC 330S соответствуют как стандарту UHS Speed Class 3 (U3), так и требованиям UHS Video Speed Class 30 (V30) для записи видео в формате 4K Ultra HD, обеспечивая скорости чтения и записи до 100 МБ/с и до 85 МБ/с, соответственно, и идеально подходят для хранения и запуска мобильных приложений, а также для установки в портативные игровые консоли, дроны и экшн-камеры.



Изготовленные на основе высококачественных микросхем флэш-памяти типа MLC, карты памяти microSDXC 350V High Endurance отличаются долговечностью и сохраняют стабильность своих рабочих параметров при использовании в системах видеонаблюдения, характеризующихся высокой интенсивностью операций записи. Карты памяти 350V High Endurance емкостью 128 ГБ способны выдержать до 170 ТБ записи видео в формате Full HD, гарантируя, что все важнейшие события будут четко и надежно зафиксированы.



Все выпускаемые Transcend microSD карты памяти подвергаются тщательному тестированию. Эти носители могут использоваться при экстремальных температурах от -25° до 85°C, а также являются влагозащищенными, удароустойкими и виброустойчивыми, а также защищены от рентгеновского излучения и статического электричества. Встроенные механизмы корректировки ошибок позволяют исправлять большинство ошибок в файлах, обеспечивая возможность их считывания.



Transcend предлагает пользователям своих продуктов эксклюзивную программу Transcend RecoveRx для работы с носителями информации и восстановления данных. Благодаря дружественному интерфейсу, RecoveRx является удобным инструментом для поиска остатков удаленных фотографий, документов, аудиозаписей и видеофайлов на накопителях. Вставьте карту памяти Transcend в ПК или ноутбук, запустите RecoveRx, и всего несколькими щелчками мышью вы сможете восстановить случайно удаленные файлы. Также программа RecoveRx позволяет форматировать и защищать от записи карты флэш-памяти.



MicroSDXC карты памяти серии 330S предлагаются в вариантах емкостью 64 и 128 ГБ, и поставляются с пятилетней гарантией, а карты памяти серии 350V High Endurance имеют объём 64 и 128 ГБ, и снабжены двухлетней гарантией Transcend.







