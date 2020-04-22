Transcend представляет промышленные карты памяти SD/microSD с поддержкой A1

22 апреля 2020, 10:15

Transcend Information представляет карты памяти SD/microSD 410M промышленного класса.

Эти карты памяти построены на базе флэш-памяти типа MLC NAND и выдерживают до 3 тысяч циклов записи/стирания, что гарантирует высокую надежность хранения критически важной информации. Высокая максимальная скорость передачи данных до 100 МБ/с, надежность, широкий рабочий температурный диапазон (от -25 до 85°C) — все это делает карты памяти SD/microSD 410M идеальным решением для оснащения компактных промышленных устройств, таких как автомобильные и телекомунникационные системы, интернет вещей (IoT).Карты памяти SD/microSD 410M построены на основе высококачественной флэш-памяти MLC NAND. Эти карты выдерживают до 3 тысяч циклов записи/стирания и демонстрируют при этом высокую производительность и оптимальный уровень надежности.Карты памяти Transcend SD/microSD 410M соответствуют спецификациям SD Specification Version 5.1 и UHS-I, а также требованиям самого последнего стандарта производительности Application Performance Class 1 (A1), обеспечивая скорости чтения и записи 100 МБ/с и 22 МБ/с, соответственно.Все выпускаемые Transcend SD/microSD карты памяти подвергаются тщательному тестированию. Карты памяти Transcend SD/microSD 410M могут использоваться при экстремальных температурах от -25° до 85°C. Кроме того, они являются влагозащищенными, ударостойкими и виброустойчивыми, а также защищены от рентгеновского излучения и статического электричества. Встроенные механизмы корректировки ошибок ECC позволяют исправлять большинство ошибок в файлах, обеспечивая возможность их считывания.Карты памяти SD/microSD 410M предлагаются в вариантах емкостью от 2 до 16 ГБ, и поставляются с трехлетней гарантией.