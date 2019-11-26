Transcend представляет карты памяти SD/microSD промышленного уровня

26 ноября 2019, 15:45

Transcend Information, Inc. (Transcend), производитель устройств для промышленного применения, представляет карты памяти SD/microSD 420T и 420I промышленного класса.

Эти карты памяти спроектированы с использованием передовой технологии BiCS4, позволяющей формировать до 96 слоев флэш-памяти 3D NAND. Они проходят тщательное заводское тестирование и выдерживают до 3 тысяч циклов записи/стирания, что гарантирует высокую надежность хранения критически важной информации. Высокая максимальная скорость передачи данных до 95 МБ/с, надежность и большая емкость (до 128 ГБ), широкий рабочий температурный диапазон (от -40 до 85°C) — все это делает карты памяти SD/microSD 420T и 420I идеальным решением для оснащения компактных промышленных устройств, таких как встроенные компьютеры автоматизации, ручные сканеры штрих-кодов, торговые терминалы, автомобильные системы, медицинская техника и системы наблюдения.

Карты памяти SD/microSD 420T и 420I построены на основе высококачественной флэш-памяти BiCS4 3D NAND с 96 слоями. По сравнению с накопителями, построенными на базе BiCS3 NAND, которые могут иметь только до 64 слоев флэш-памяти, новые устройства отличаются значительно более высокой плотностью записи. Эти карты выдерживают до 3 тысяч циклов записи/стирания, не уступая по этому показателю устройствам на базе памяти типа MLC NAND и демонстрируя при этом высокую производительность и оптимальный уровень надежности.

Карты памяти SD/microSD 420T и 420I емкостью 128 ГБ способны выдержать до 320 ТБ записи, гарантируя, что все важнейшие данные будут надежно сохранены.



Карты памяти Transcend SD/microSD 420T и 420I соответствуют спецификациям SD Specification Version 5.1 и UHS-I, а также требованиям самого последнего стандарта производительности Application Performance Class 1 (A1), обеспечивая скорости чтения и записи 95 МБ/с и 40 МБ/с, соответственно.



Все выпускаемые Transcend SD/microSD карты памяти подвергаются тщательному тестированию. Носители серии 420T могут использоваться при экстремальных температурах от -25° до 85°C, а карты памяти серии 420I проходят тестирование в широком диапазоне температур от -40°C до 85°C. Кроме того, они являются влагозащищенными, ударостойкими и виброустойчивыми, а также защищены от рентгеновского излучения и статического электричества. Встроенные механизмы корректировки ошибок ECC позволяют исправлять большинство ошибок в файлах, обеспечивая возможность их считывания.



Карты памяти SD/microSD 420T и 420I предлагаются в вариантах емкостью 32, 64 и 128 ГБ, и поставляются с трехлетней гарантией.