Transcend JetFlash 280T — быстрый USB накопитель промышленного класса

12 мая 2020, 10:45

Компания Transcend Information, Inc. (Transcend), лидирующий производитель устройств для промышленного применения, представляет USB флэш-накопитель JetFlash 280T промышленного класса.

Накопитель спроектирован с использованием технологии BiCS4, позволяющей формировать до 96 слоев флэш-памяти 3D NAND. JetFlash 280T соответствует спецификации USB 3.1 Gen 1, демонстрируя, при этом, высокую скорость передачи данных до 140 МБ/с и чрезвычайно высокий уровень надежности, что делает накопитель идеальным решением для использования в сфере здравоохранения, военной промышленности и системах автоматизации.USB флэш-накопитель JetFlash 280T построен на основе высококачественной флэш-памяти BiCS4 3D NAND с 96 слоями. По сравнению с накопителями, построенными на базе BiCS3 NAND, которые могут иметь только до 64 слоев флэш-памяти, устройства отличаются значительно более высокой плотностью записи. Эти накопители выдерживают до 3 тысяч циклов записи/стирания, не уступая по этому показателю устройствам на базе памяти типа MLC NAND и демонстрируя при этом высокую производительность и оптимальный уровень надежности.Модель Transcend JetFlash 280T оснащена интерфейсом USB 3.1 Gen 1, что обеспечивает скорость передачи данных до 140 МБ/с. JetFlash 280T имеет емкость до 128 ГБ, что делает их идеальным выбором для хранения критически важных данных.Transcend Elite — это многофункциональный программный пакет, совместимый с Windows, macOS и Android. ПО Transcend Elite, которое можно бесплатно загрузить с официального веб-сайта Transcend, позволяет с легкостью осуществлять резервное копирование и восстановление, шифрование данных, а также поддерживает функции облачного резервного копирования.Флэш-накопители Transcend JetFlash 280Т с интерфейсом USB предлагаются в вариантах емкостью 32, 64 и 128 ГБ, и снабжены трехлетней ограниченной гарантией Transcend.