Transcend JetFlash Vault 100 – USB-флэш накопитель с функцией шифрования

19 июля 2018, 13:45

Компания Transcend представляет USB-флэш накопитель с функцией шифрования.

Transcend JetFlash Vault 100 — это USB флэш-накопитель, который поддерживает функцию 256-битового аппаратного шифрования по алгоритму AES в режиме XTS. Оснащенный интерфейсом USB 3.1 Gen 1, накопитель JetFlash Vault 100 позволяет с максимальной скоростью переписывать конфиденциальные файлы и папки. Накопитель заключен в прорезиненный корпус и превосходно защищён от ударов и влаги по стандарту IPX8, что обеспечивает максимально полную защиту ваших данных в любых условиях.



JetFlash Vault 100 оснащен интерфейсом USB 3.1 Gen 1, который обеспечивает скорость передачи данных до 160 МБ/с при чтении и до 40 МБ/с при записи, что позволяет максимально ускорить процедуры переноса информации и резервного копирования.



XTS — это новый режим блочного шифрования стандарта Advanced Encryption Standard (AES), превосходящий по своей стойкости режимы CBC и ECB. Чтобы более надежно и менее предсказуемо зашифровать текст, в режиме XTS используются два независимых ключа. Кроме того, каждый блок шифруется индивидуально, что означает отсутствие влияния на другие блоки в случае повреждения данных в одном из них.



В то время как основной задачей, которую решает 256-битный алгоритм шифрования AES, является шифрование данных, флэш-накопитель Transcend JetFlash Vault 100, поддерживающий стандарт RSA-2048, предотвращает опасность атак, основанных на использовании прошивки. При каждом включении питания JetFlash Vault 100 выполняет самостоятельную диагностику, проверяя целостность прошивки.



Накопители JetFlash Vault 100 получили сертификат Federal Information Processing Standards (FIPS) (сертификат № 4142), который был выдан институтом National Institute of Standards (NIST). В процессе сертификации FIPS 197 изучаются функции аппаратного шифрования, которые не требуют установки драйвера или иного программного обеспечения на ПК для защиты конфиденциальной информации от несанкционированного доступа.



Использование шифрования не всегда означает сложность процесса настройки. При первом подключении JetFlash Vault 100 вам будет предложено установить надежный пароль и подсказку, чтобы обеспечить защиту ваших личных или конфиденциальных данных. Для повышения уровня безопасности вам дается возможность выполнения 10 попыток разблокирования JetFlash Vault 100. Если вам не удастся ввести верный пароль за 10 попыток, вам будет предложено выполнить форматирование накопителя.



Прочный силиконовый корпус JetFlash Vault 100 защищает устройство от ударов, а также соответствует требованиям стандарта IPX8, обеспечивая водонепроницаемость накопителя при погружении в воду на глубину до 1 м.



Transcend JetFlash Vault 100 изготовляются на Тайване и соответствуют нормам закона Trade Agreements Act (TAA), что делает эти устройства пригодными для применения государственными структурами США.



Флэш-накопитель Transcend JetFlash Vault 100 предлагается в вариантах емкостью от 8, 16 и 32 ГБ и снабжен пятилетней ограниченной гарантией Transcend.