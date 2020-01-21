Transcend JetFlash 910 - производительный USB-накопитель повышенной надежности

21 января 2020, 10:15

Компания Transcend представляет устройство нового поколения: компактный, долговечный и высокопроизводительный флэш-накопитель с интерфейсом USB — JetFlash 910.

Новинка построена на базе флэш-памяти типа 3D NAND и обеспечивает скорость передачи данных до 420 МБ/с при чтении и 400 МБ/с при записи, а также отличается выдающейся долговечностью, выдерживая до 3 000 циклов записи/стирания, что соответствует показателям памяти типа MLC NAND. Имея емкость до 256 ГБ, накопители модели JetFlash 910 идеально подходят для хранения и быстрого копирования видеозаписей в формате 4K и фотографий высокого разрешения. Выполненные в стильном и надежном корпусе из легкого алюминия с матовой отделкой, флэш-накопители JetFlash 910 — это продукты совершенно нового уровня.Обладая сроком эксплуатации, который в десять раз превышает показатели обычных накопителей на базе микросхем флэш-памяти типа TLC, JetFlash 910 обеспечивают превосходный уровень защиты критически важных данных, что делает их отличным выбором для ежедневного использования на работе или отдыхе. Отличные показатели долговечности позволяют использовать JetFlash 910 в системах видеонаблюдения и видеорегистраторах, применениях, характеризующихся высокой интенсивностью операций записи. Металлический корпус не только придает устройству стильный вид, но и повышает его устойчивость к механическому износу.Модель Transcend JetFlash 910 оснащена интерфейсом USB 3.1 Gen 1, что обеспечивает скорость передачи данных до 420 МБ/с. Это означает, что даже большие файлы объемом 4 ГБ могут быть скопированы менее чем за 15 секунд. JetFlash 910 поставляются с форматом FAT32 для достижения оптимального уровня совместимости с различными системами и имеют емкость до 256 ГБ, что делает их идеальным выбором для хранения изображений высокого разрешения и видеофайлов в форматах 4K и 8K.Transcend Elite — это многофункциональный программный пакет, совместимый с Windows, macOS и Android. ПО Transcend Elite, которое можно бесплатно загрузить с официального веб-сайта Transcend, позволяет с легкостью осуществлять резервное копирование и восстановление, шифрование данных, а также поддерживает функции облачного резервного копирования.Флэш-накопители Transcend JetFlash 910 с интерфейсом USB предлагаются в вариантах емкостью 128 и 256 ГБ, и снабжены пятилетней ограниченной гарантией Transcend.