Transcend представляет высокопроизводительный флеш-накопитель JetFlash 920

Компания Transcend представляет устройство нового поколения: компактный, долговечный и высокопроизводительный флеш-накопитель с интерфейсом USB — JetFlash 920.
Благодаря скорости чтения, которая может достигать до 420 МБ/с и записи — до 400 МБ/с, устройство станет отличным выбором для выполнения задач с высокой интенсивностью операций записи. Имея емкость до 256 ГБ и корпус из легкого алюминия, флеш-накопитель JetFlash 920 — это устройство хранения данных совершенно нового уровня.
Модель Transcend JetFlash 920 оснащена интерфейсом USB 3.2 Gen 1, что обеспечивает скорость передачи данных до 420 МБ/с. Это означает, что файлы объемом 4 ГБ могут быть скопированы менее чем за 15 секунд. Накопитель имеет емкость до 256 ГБ, что делает его идеальным выбором для хранения медиафайлов. Новинка построена на базе флеш-памяти типа 3D NAND и способна выдержать до 3 000 циклов записи/стирания. Срок эксплуатации этих устройств в 10 раз превышает показатели обычных накопителей на базе флеш-памяти типа TLC. Корпус из легкого алюминия с матовой отделкой не только придает устройству стильный вид, но и повышает его устойчивость к механическому износу.
JetFlash 920 идеально подходит для использования в приложениях с высокой интенсивностью операций записи, таких как видеонаблюдение, где записываются и обрабатываются большие объемы видео, и которые хранятся в течение длительного периода времени. Большой объем памяти и высокая скорость позволяют использовать JetFlash 920 в видеорегистраторах, где необходимо обеспечить надежное хранение полноформатных видео высокого разрешения. Легкий и портативный корпус накопителя делает его отличным помощником для водителей, желающих запечатлеть каждый момент своей поездки.
Transcend Elite — это многофункциональный программный пакет, совместимый с Windows и macOS. ПО Transcend Elite, которое можно бесплатно загрузить с официального веб-сайта Transcend, позволяет с легкостью осуществлять резервное копирование и восстановление, шифрование данных, а также поддерживает функции облачного резервного копирования.
Флеш-накопитель JetFlash 920 представлен в вариантах емкостью 128 и 256 ГБ, и поставляется с ограниченной пятилетней гарантией.
Последние новости
- Гаджеты | Сегодня, 16:15
Apple Watch Series 6: смарт-часы с технологиями из будущего
- Гаджеты | Сегодня, 15:45
Transcend представляет высокопроизводительный флеш-накопитель JetFlash 920
- Связь | Сегодня, 15:15
Киевстар включил 4G-связь на 900 МГц в 75 населенных пунктах Киевской области
- Гаджеты | Сегодня, 14:45
Беспроводные компактные мыши MX Anywhere 3 и MX Anywhere 3 - теперь и для Mac
- Софт | Сегодня, 14:15
EA не станет выпускать демоверсию FIFA 21
- Софт | Сегодня, 13:45
Слухи: Riot Games разрабатывает мобильную версию Valorant
- Софт | Сегодня, 13:15
Microsoft выпустит браузер Edge для Linux в октябре
- Железо | Сегодня, 12:45
Qualcomm анонсировала процессор Snapdragon 750G для 5G-смартфонов
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
Представлен 5G-смартфон среднего уровня Nokia 8.3 с квадрокамерой
Последние материалы
- Обзоры | Позавчера, 7:23
Cablexpert T-WT-01: проверит на целостность
- Аналитика | 20 сентября, 18:51
Самое интересное за неделю. Выпуск №31 - что представляет собой премиум ULED от HISENSE
- Аналитика | 20 сентября, 9:13
Антисептические средства Colorway: какие решения предлагает производитель!
- Обзоры | 19 сентября, 12:17
Cablexpert AC-6-001-100M - специально для сигнализаций
- Аналитика | 13 сентября, 21:26
Самое интересное за неделю. Выпуск №30 - один из первых обзоров iPhone 12
- Обзоры | 7 сентября, 16:40
Maxxter MX-AVR-S500-01 - недорогой стабилизатор для маломощных систем
- Аналитика | 7 сентября, 5:33
Самое интересное за неделю. Выпуск №29 - как выбрать оптимальный планшет для школьника и характеристики Nokia 3.4
- Обзоры | 6 сентября, 15:51
RIVACASE 5215 (Black/blue) – для перевозки на поясе
- Аналитика | 30 августа, 22:27
Самое интересное за неделю. Выпуск №28 - смарт-телевизоры Hisense 2020 года и подделки под REDMOND
Популярные новости
- Железо | Позавчера, 15:52
Прочистка канализации механическим способом 4.00
- Гаджеты | Сегодня, 16:15
Apple Watch Series 6: смарт-часы с технологиями из будущего 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 15:45
Transcend представляет высокопроизводительный флеш-накопитель JetFlash 920 0.00
- Связь | Сегодня, 15:15
Киевстар включил 4G-связь на 900 МГц в 75 населенных пунктах Киевской области 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 14:45
Беспроводные компактные мыши MX Anywhere 3 и MX Anywhere 3 - теперь и для Mac 0.00
- Софт | Сегодня, 14:15
EA не станет выпускать демоверсию FIFA 21 0.00
- Софт | Сегодня, 13:45
Слухи: Riot Games разрабатывает мобильную версию Valorant 0.00
- Софт | Сегодня, 13:15
Microsoft выпустит браузер Edge для Linux в октябре 0.00
- Железо | Сегодня, 12:45
Qualcomm анонсировала процессор Snapdragon 750G для 5G-смартфонов 0.00