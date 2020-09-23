Transcend представляет высокопроизводительный флеш-накопитель JetFlash 920

23 сентября 2020, 15:45

Компания Transcend представляет устройство нового поколения: компактный, долговечный и высокопроизводительный флеш-накопитель с интерфейсом USB — JetFlash 920.Благодаря скорости чтения, которая может достигать до 420 МБ/с и записи — до 400 МБ/с, устройство станет отличным выбором для выполнения задач с высокой интенсивностью операций записи. Имея емкость до 256 ГБ и корпус из легкого алюминия, флеш-накопитель JetFlash 920 — это устройство хранения данных совершенно нового уровня.Модель Transcend JetFlash 920 оснащена интерфейсом USB 3.2 Gen 1, что обеспечивает скорость передачи данных до 420 МБ/с. Это означает, что файлы объемом 4 ГБ могут быть скопированы менее чем за 15 секунд. Накопитель имеет емкость до 256 ГБ, что делает его идеальным выбором для хранения медиафайлов. Новинка построена на базе флеш-памяти типа 3D NAND и способна выдержать до 3 000 циклов записи/стирания. Срок эксплуатации этих устройств в 10 раз превышает показатели обычных накопителей на базе флеш-памяти типа TLC. Корпус из легкого алюминия с матовой отделкой не только придает устройству стильный вид, но и повышает его устойчивость к механическому износу.JetFlash 920 идеально подходит для использования в приложениях с высокой интенсивностью операций записи, таких как видеонаблюдение, где записываются и обрабатываются большие объемы видео, и которые хранятся в течение длительного периода времени. Большой объем памяти и высокая скорость позволяют использовать JetFlash 920 в видеорегистраторах, где необходимо обеспечить надежное хранение полноформатных видео высокого разрешения. Легкий и портативный корпус накопителя делает его отличным помощником для водителей, желающих запечатлеть каждый момент своей поездки.Transcend Elite — это многофункциональный программный пакет, совместимый с Windows и macOS. ПО Transcend Elite, которое можно бесплатно загрузить с официального веб-сайта Transcend, позволяет с легкостью осуществлять резервное копирование и восстановление, шифрование данных, а также поддерживает функции облачного резервного копирования.Флеш-накопитель JetFlash 920 представлен в вариантах емкостью 128 и 256 ГБ, и поставляется с ограниченной пятилетней гарантией.