MSA452T - Transcend представляет новый твердотельный mSATA-накопитель

24 января 2020, 11:45

Transcend Information, Inc. (Transcend), лидирующий производитель устройств для промышленного применения, представляет твердотельный mSATA-накопитель MSA452T промышленного класса.

Этот накопитель спроектирован с использованием передовой технологии BiCS4, позволяющей формировать до 96 слоев флэш-памяти 3D NAND и выдерживать до 3 тысяч циклов записи/стирания, оснащен интерфейсом SATA III 6 Гбит/с и DRAM-кэшем на основе микросхем DDR3, отлично подходит для оснащения высокопроизводительных систем и может быть установлен даже в наиболее компактные устройства.



Накопитель MSA452T построен на основе высококачественной флэш-памяти BiCS4 3D NAND с 96 слоями. По сравнению с накопителями, построенными на базе BiCS3 NAND, которые могут иметь только до 64 слоев флэш-памяти, новое устройство отличается значительно более высокой плотностью записи. Этот накопитель выдерживает до 3 тысяч циклов записи/стирания, не уступая по этому показателю устройствам на базе памяти типа MLC NAND и демонстрируя при этом высокую производительность и оптимальный уровень надежности.

Твердотельный накопитель MSA452T емкостью 1 терабайт способен выдержать до 1760 ТБ записи, гарантируя, что все важнейшие данные будут надежно сохранены.



Накопитель выполнен в компактном форм-факторе mSATA и имеет размеры 50,8 x 29,85 x 4,85 мм, что в 8 раз компактнее стандартных 2,5-дюймовых твердотельных накопителей. Он спроектирован с учетом всех требований, которые предъявляют к накопителям производители самых современных ультратонких и ультралегких мобильных устройств, таких как ультрабуки, ноутбуки, планшеты, портативные игровые системы, электронные книги, системы навигации, телевизионные приставки, ручные сканеры, мини-ПК и тонкие сервера.



Благодаря использованию интерфейса SATA III 6 Гбит/с и кэша на базе памяти типа DDR3, накопитель MSA452T демонстрирует высокую скорость чтения и записи, которые достигают, соответственно, 560 и 520 МБ/с. Кроме этого накопитель MSA452T демонстрирует производительность до 95 000 IOPS при операциях случайного чтения и записи файлов для блоков данных объемом 4К. Это сокращает время загрузки и обеспечивает практически мгновенный отклик системы при работе с ресурсоемкими приложениями.



Фирменный пакет ПО SSD Scope, который можно бесплатно загрузить с веб-сайта Transcend, это специально разработанное программное обеспечение для мониторинга исправности твердотельных накопителей. Среди его функций: View Drive Information (информация о накопителе), View S.M.A.R.T. Status (статус S.M.A.R.T.), Diagnostic Scan (диагностическое сканирование), Secure Erase (надежное удаление данных), Firmware Update (обновление прошивки), TRIM Enable (включение функции TRIM), Health Indicator (индикатор исправности накопителя) и System Clone (клонирование системы).



Твердотельный накопитель Transcend MSA452T предлагается в вариантах от 64 ГБ до 1ТБ, и имеет трехлетнюю ограниченную гарантию Transcend.