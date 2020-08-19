Transcend представляет твердотельные накопители на основе флеш-памяти 3D NAND

19 августа 2020, 11:15

Компания Transcend Information представляет новые твердотельные накопители на основе 96-слойной флеш-памяти 3D NAND.

Накопители выполнены в различных форм-факторах: NVMe PCIe Gen3 x4, SATA III M.2 и mSATA, и предлагаются в вариантах емкостью от 64 ГБ до 2 ТБ. Эти твердотельные накопители способны выдержать до трех тысяч циклов записи/стирания, а также обладают рядом других особенностей, таких как: контакты, покрытые золотым напылением толщиной 30 мкм, и технология угловой заливки для защиты ключевых компонентов от внешнего воздействия и для продления их срока эксплуатации. Также, для повышения долговечности, применена технология динамического термического дросселирования и возможность работы в расширенном диапазоне рабочих температур (от -20°C до 75°C).



Модель MTE652T2 соответствует требованиям стандарта NVMe и оснащена интерфейсом PCIe Gen 3 x4, что позволяет накопителю показывать высокую скорость передачи данных до 2 100 МБ/с. Кроме этого, накопитель демонстрирует производительность до 235 000 IOPS при операциях случайного чтения/записи файлов для блоков данных объемом 4К и имеет емкость до 512 ГБ. Твердотельные накопители MTS952T2 и MTS552T2 выполнены в компактном форм-факторе M.2 2280 и 2242, обеспечивая невероятную скорость чтения до 560 МБ/с и добавляя до 2 ТБ памяти. Твердотельный накопитель MSA452T2 в форм-факторе mSATA обеспечивает потрясающую скорость передачи данных до 560 МБ/с и имеет емкость до 1 ТБ.



Идя в ногу с последним трендом масштабирования флеш-памяти NAND, компания Transcend выпускает продукты на основе флеш-памяти 3D NAND, обладающие повышенной долговечностью и превосходной производительностью. Новые твердотельные накопители изготовлены с использованием контактов покрытых золотым напылением толщиной 30 мкм – плотным гальваническим покрытием из твердого золота, которое обеспечивает отличную проводимость и стойкость к окислению, а также защищает компоненты от стирания и сульфирования. В твердотельных накопителях применена технология угловой заливки, которая позволяет увеличить надежность компонентов при высоком тепловом напряжении, вибрационных нагрузках, гравитационных ускорениях и постоянных циклических нагрузках.



Новые накопители способны функционировать в расширенном диапазоне рабочих температур (от -20°C до 75°C), что обеспечивает стабильную и надежную работу в самых различных климатических условиях. Применение технологии динамического термического дросселирования позволяет поддерживать стабильную производительность, предотвращая перегрев. Высокая устойчивость к экстремальным температурам делает накопители Transcend идеальным решением для хранения данных в наиболее суровых условиях промышленной эксплуатации.



Фирменный пакет программного обеспечения SSD Scope Pro обладает интуитивно-понятным интерфейсом и позволяет отслеживать исправность накопителя, помогая более эффективно использовать и обслуживать встроенные твердотельные накопители. Среди его функций: информация о накопителе, статус S.M.A.R.T., диагностическое сканирование, надежное удаление данных, индикатор исправности накопителя, клонирование системы и удаленный мониторинг. С помощью центра управления твердотельными накопителями пользователи могут проверять состояние твердотельных накопителей в режиме реального времени, получать уведомления и удаленно провести обновление прошивки, что позволяет вовремя провести техническое обслуживание накопителей, сводя к минимуму время простоя.