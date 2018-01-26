Transcend представляет новую линейку твердотельных накопителей на базе 3D TLC

26 января 2018, 11:45

Компания Transcend представляет твердотельные накопители промышленного класса на основе флэш-памяти типа 3D TLC NAND в форм-факторе M.2, а именно модели MTS530T/MTS550T (42 мм) и MTS930T/MTS950T (80 мм), а также модели в 2,5-дюймовом исполнении SSD430K и SSD450K.

Флэш-память типа 3D TLC NAND демонстрирует производительность на уровне показателей однослойных кристаллов MLC NAND, однако имеет более низкую стоимость. В новой линейке промышленных твердотельных накопителей используются методика кэширования SLC, технология RAID, алгоритм LDPC (Low-Density Parity Check), а также другие технологии, позволяющие добиться увеличения срока службы и повышения стабильности работы при их использовании во встроенных и промышленных системах, характеризующихся высокой интенсивностью запросов на запись данных.



Твердотельные накопители из этой новой линейки построены на основе высококачественной флэш-памяти типа 3D TLC NAND. Технология 3D NAND позволяет преодолеть ограничения однослойных чипов флэш-памяти, обеспечивая возможность увеличения плотности записи данных и производительности работы микросхемы за счет многослойного размещения ячеек памяти. По сравнению с традиционной памятью типа NAND, 3D NAND отличается более высокой надежностью и производительностью. Также устройства на базе 3D NAND имеют чрезвычайно привлекательную стоимость, что делает их отличным выбором для оснащения встроенных систем.



Для повышения производительности и уровня защищенности данных твердотельные накопители Transcend на основе флэш-памяти типа 3D TLC поддерживают ряд уникальных технологий, в частности, кэширование SLC, которое позволяет продлить срок эксплуатации и увеличить быстродействие устройства, алгоритм автоматической коррекции ошибок LDPC, а также механизм RAID, обеспечивающий более высокую стабильность работы и защиту хранимых данных.



Фирменный пакет программного обеспечения SSD Scope Pro обладает интуитивно-понятным интерфейсом и позволяет отслеживать исправность накопителя, помогая более эффективно использовать и обслуживать встроенные твердотельные накопители. Среди его функций: информация о накопителе (Drive Information), статус S.M.A.R.T.(S.M.A.R.T. Status), диагностическое сканирование (Diagnostic Scan), надежное удаление данных (Secure Erase), индикатор исправности накопителя (Health Indicator), клонирование системы (System Clone) и обновление прошивки (Firmware Update).

Transcend постоянно инвестирует в разработку надежных и высококачественных инновационных технологий и встроенных решений. Встроенные решения Transcend широко используются в различных отраслях, завоевав признание на этом требовательном рынке. Неустанно инвестируя в разработку самых современных технологий и постоянно расширяя портфель своих продуктов на основе флэш-памяти и модулей DRAM, ориентированных на применение во встроенных системах, Transcend продолжает предоставлять пользователям превосходный набор сервисов и обеспечивать отличный уровень технической поддержки.

Твердотельные накопители Transcend на основе флэш-памяти типа 3D TLC поставляются с трехлетней ограниченной гарантией.