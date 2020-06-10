Transcend представляет твердотельный NVMe-накопитель M.2 Type 2230

10 июня 2020, 11:15

Transcend представляет новый твердотельный накопитель MTE352T промышленного класса, выполненный в одностороннем M.2 форм-факторе (Type 2230).

Твердотельный накопитель спроектирован с использованием технологии BiCS4, позволяющей формировать до 96 слоев флэш-памяти 3D NAND. Оснащенный PCIe NVMe интерфейсом и динамическим SLC-кэшем для повышения скорости доступа к хранимым данным, накопитель промышленного класса проходит тщательное заводское тестирование и выдерживает до 3 тысяч циклов записи/стирания, что гарантирует выдающуюся надежность хранения критически важной информации.



Накопитель MTE352T выполнен в компактном форм-факторе M.2 Type 2230 и имеет размеры 30 x 22 x 2.38 мм, что в разы компактнее стандартных 2,5-дюймовых твердотельных накопителей. Кроме этого, накопитель соответствует спецификациям односторонних M.2 и может устанавливаться в большинство системных плат, совместимых с односторонними M.2 SSD. Это позволяет с успехом применять его в ультратонких портативных системах, в так называемых односторонних слотах S2/S3, где задняя поверхность печатной платы накопителя вплотную прижимается к материнской плате.



Накопитель MTE352T построен на основе высококачественной флэш-памяти BiCS4 3D TLC NAND с 96 слоями. По сравнению с накопителями, построенными на базе BiCS3 NAND, которые могут иметь только до 64 слоев флэш-памяти, новое устройство отличается значительно более высокой плотностью записи. Этот накопитель выдерживает до 3 тысяч циклов записи/стирания, не уступая по этому показателю устройствам на базе памяти типа MLC NAND и демонстрируя при этом высокую производительность и оптимальный уровень надежности.

Твердотельный накопитель MTE352T емкостью 512 ГБ способен выдержать до 1080 ТБ записи, гарантируя, что все важнейшие данные будут надежно сохранены. Среднее заявленное время наработки на отказ (MTBF) достигает 3 млн. часов.



Модель MTE352T в форм-факторе M.2 2230 соответствует требованиям стандарта NVMe 1.3 и оснащена интерфейсом PCIe Gen3 x2. Твердотельный накопитель оснащен динамическим SLC-кэшем и осуществляет последовательные операции чтения и записи данных на скоростях до 1700 МБ/с и 1000 МБ/с, соответственно. Кроме этого накопитель демонстрирует производительность до 230 000 IOPS при операциях случайного чтения и записи файлов для блоков данных объемом 4К.



Фирменный пакет программного обеспечения SSD Scope Pro обладает интуитивно-понятным интерфейсом и позволяет отслеживать исправность накопителя, помогая более эффективно использовать и обслуживать встроенные твердотельные накопители. Среди его функций: информация о накопителе (Drive Information), статус S.M.A.R.T. (S.M.A.R.T. Status), диагностическое сканирование (Diagnostic Scan), надежное удаление данных (Secure Erase), индикатор исправности накопителя (Health Indicator), клонирование системы (System Clone) и обновление прошивки (Firmware Update).



Transcend также поставляет накопители MTE352T-I с широким диапазоном рабочих температур (от -40℃ до 85℃), что обеспечивает оптимальный уровень их надежности, а также стабильность работы и долговечность при использовании в критически важных системах.



Твердотельный накопитель Transcend MTE352T предлагается в вариантах 128, 256 и 512 ГБ, и имеет трехлетнюю ограниченную гарантию Transcend.