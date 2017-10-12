Transcend MTE820 - скоростной накопитель M.2 с интерфейсом PCIe NVMe

12 октября 2017, 10:15

Компания Transcend Information представляет твердотельный накопитель MTE820 в форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe NVMe.

Твердотельный накопитель оснащен интерфейсом PCI Express Gen 3 x4 и полностью совместим со стандартом NVM Express (NVMe) 1.2. Использование новейшего протокола PCIe NVMe позволяет MTE820 демонстрировать высокую скорость передачи данных, которая может достигать до 1760 МБ/с при чтении и до 860 МБ/с при записи. Построенные на базе 3D TLC чипов, несмотря на свой компактный форм-фактор M.2, эти накопители имеют емкость до 512 ГБ, что делает их отличным выбором для задач, которые требуют максимального уровня готовности и не допускают малейших задержек — рабочих станций для обработки аудио и видео, игровых ПК, а также корпоративных решений.





Используемые в Transcend MTE820 микросхемы флэш-памяти 3D TLC NAND отличаются заметно более высокими скоростями чтения и записи, чем чипы 2D NAND. Также отличительными чертами 3D NAND являются низкий уровень потребления электроэнергии и высокая надежность на протяжении всего срока эксплуатации. Transcend MTE820 подходят для пользователей, которые нуждаются в надежных накопителях, демонстрирующих отличную производительность как при чтении, так и при записи.



Твердотельные накопители Transcend MTE820 поддерживают технологию RAID и LDPC (Low-Density Parity Check), которые помогают обеспечить надежность хранения вашей информации. Изготовленные на основе высококачественных микросхем флэш-памяти 3D NAND , накопители MTE820 отличаются долговечностью и высокой надежностью.



Фирменный пакет ПО SSD Scope, который можно бесплатно загрузить с веб-сайта Transcend, это специально разработанное программное обеспечение для мониторинга исправности твердотельных накопителей. Среди его функций: Drive Information (информация о накопителе), S.M.A.R.T. Status (статус S.M.A.R.T.), Diagnostic Scan (диагностическое сканирование), Secure Erase (надежное удаление данных), Firmware Update (обновление прошивки), TRIM Enable (включение функции TRIM), Health Indicator (индикатор исправности накопителя) и System Clone (клонирование системы).



Твердотельные накопители Transcend MTE820 в форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe NVMe представлены на рынке моделями емкостью 128, 256 и 512 ГБ и поставляются с трехлетней ограниченной гарантией Transcend.