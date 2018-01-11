Transcend представляет JetDrive 825 – SSD для Mac с интерфейсом Thunderbolt PCIe

11 января 2018, 9:45

Компания Transcend Information представляет JetDrive 825 – портативный твердотельный накопитель для компьютеров Mac с интерфейсом Thunderbolt PCIe.

В качестве носителя для хранения данных используется высокопроизводительный твердотельный накопитель JetDrive 820 с интерфейсом PCIe Gen3 x2, построенный на базе новейших микросхем флэш-памяти 3D NAND. JetDrive 825 отличается не только большей емкостью, но и высокой производительностью, что делает его отличным решением для обновления конфигурации компьютеров MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini и Mac Pro.





JetDrive 825 оснащен интерфейсом Thunderbolt с пропускной способностью 10 Гбит/с и выполнен из алюминиевого сплава, что делает его идеальным аксессуаром для компьютеров Mac. Кроме того, внутренний накопитель можно извлечь из корпуса для удобства его дальнейшего использования.



Внутри JetDrive 825 использован недавно анонсированный твердотельный накопитель JetDrive 820 с интерфейсом PCIe. Благодаря интерфейсу PCIe Gen3 x2, JetDrive 820 способен записывать и считывать данные со скоростью до 950 МБ/с, обеспечивая пользователей компьютеров Mac совершенно новым уровнем производительности. Построенный на основе флэш-памяти типа 3D NAND, он отличается прекрасной совместимостью, высокой надежностью и впечатляющими показателями скорости чтения и записи данных.



Программный пакет Transcend JetDrive Toolbox, доступный для бесплатной загрузки на веб-сайте компании, это специализированный набор приложений для техники Apple. JetDrive Toolbox — это полезный набор сервисных инструментов, позволяющий проводить регулярное обслуживание твердотельных накопителей, предотвращая деградацию их производительности, а также диагностировать и решать потенциальные проблемы еще до их возникновения. Этот простой в использовании пакет ПО включает в себя функции просмотра информации о накопителе, отслеживания статуса S.M.A.R.T., проверки индикатора исправности и обновления прошивки.

В настоящий момент поставляются накопители Transcend JetDrive 825 емкостью 240, 480 и 960 ГБ с ограниченной пятилетней гарантией.