На CEE 2017 Transcend покажет новые нагрудные камеры и твердотельные накопители

27 сентября 2017, 9:45

Transcend Information примет участие в выставке электроники CEE 2017, которая пройдет 7-8 октября 2017 года в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» в столице Украины, Киев.

В этом году Transcend покажет новые нагрудные камеры, твердотельные накопители и решения для пользователей Apple.

В ходе выставки Transcend представит новый твердотельный накопитель в форм-факторе M.2 MTE850. Благодаря интерфейсу PCIe Gen3 x4, твердотельный накопитель Transcend MTE850 обеспечивает пропускную способность до 2500 МБ/с при чтении и 1100 МБ/с при записи, что делает его идеальным выбором для оснащения вашей игровой системы или высокопроизводительного рабочего компьютера. Построенный на базе флэш-памяти 3D MLC NAND, твердотельный накопитель MTE850 не только обеспечивает высокую скорость передачи данных, но также демонстрирует высочайший уровень надежности.На стенде компании Transcend гости выставки смогут ознакомиться с полной линейкой решений, адресованных пользователям компьютеров Apple и iOS устройств, включая новый твердотельный накопитель JetDrive 820 с интерфейсом PCIe Gen 3.0. JetDrive 820 отличается не только большей емкостью, но и более высокой производительностью: максимальная емкость устройств линейки составляет 960 ГБ, а скорость записи и чтения может достигать до 950 МБ/с. Построенный на базе новейших микросхем флэш-памяти 3D NAND, накопитель Transcend JetDrive 820 — это отличное решение для обновления конфигурации компьютеров MacBook Pro®, MacBook Air, Mac mini и Mac Pro.

Также будут представлены карты расширения памяти JetDrive Lite, внешние накопители StoreJet для Mac, а также флэш-накопители JetDrive Go 300 и 500, оснащенные разъемами Lightning и USB 3.1 (Gen 1). Все устройства серии демонстрируют высокую скорость передачи данных и отличаются большой емкостью. Более того, эти стильные устройства отлично сочетаются с дизайном компьютеров Mac и мобильных устройств Apple iOS.



Помимо SSD накопителей и Apple-решений, Transcend планирует показать новые нагрудные камеры, которые были специально спроектированы для сотрудников служб охраны правопорядка. DrivePro Body 30 всегда готова к действию: длительность автономной работы составляет 12 часов, корпус защищен в соответствии с нормами стандарта IP67, ударопрочность камеры на уровне военных стандартов США. Нагрудная камера Transcend DrivePro Body 52 состоит из блока с камерой, соединенного с основным блоком гибким кабелем, что обеспечивает множество вариантов ее крепления. Камера DrivePro Body 52 отличается надежностью, долговечностью, способна выдержать ударные нагрузки и не боится водяных брызг. Обе камеры оснащены матрицей Sony, позволяющей даже при низкой освещенности снимать видео высокого разрешения с невероятно точной четкостью. А благодаря мобильному приложению Transcend DrivePro Body для iOS- и Android-смартфонов, пользователи смогут с легкостью изменять настройки и работать с сохраненными фото- и видеофайлами.