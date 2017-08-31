Transcend представляет накопители для компьютеров Mac с интерфейсом PCIe

31 августа 2017, 10:15

Компания Transcend представляет твердотельные накопители JetDrive 820 PCI Express (PCIe) Gen 3.0 для компьютеров Mac.

JetDrive 820 отличаются не только большей емкостью, но и более высокой производительностью: максимальная емкость устройств линейки составляет 960 ГБ, а скорость записи и чтения может достигать до 950 МБ/с. Построенные на базе новейших микросхем флэш-памяти 3D NAND, накопители Transcend JetDrive 820 — это отличное решение для обновления конфигурации компьютеров MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini и Mac Pro.



Накопители Transcend JetDrive 820 оснащены интерфейсом PCIe Gen 3.0 и способны обеспечить пользователям компьютеров Mac совершенно новый уровень производительности. Построенные на основе флэш-памяти типа 3D NAND, они отличаются прекрасной совместимостью, высокой надежностью и впечатляющими показателями скорости чтения и записи данных. Это прекрасный выбор для поклонников техники Apple, которые нуждаются в надежных и высокопроизводительных решениях.



Благодаря интерфейсу PCIe Gen3 x2, накопители Transcend JetDrive 820 способны записывать и считывать данные со скоростью до 950 МБ/с. Прошедшие все испытания на совместимость с компьютерами Mac с интерфейсом PCIe, твердотельные накопители серии JetDrive 820 станут тем долгожданным решением, в котором так нуждаются настоящие ценители техники Apple. Имея емкость до 960 ГБ, накопители JetDrive 820 позволяют быстро и легко расширить емкость широкого спектра моделей компьютеров Mac.



Программный пакет Transcend JetDrive Toolbox, доступный для бесплатной загрузки на веб-сайте компании, это специализированный набор приложений для решений Transcend для техники Apple. JetDrive Toolbox — это полезный набор сервисных инструментов, позволяющий проводить регулярное обслуживание твердотельных накопителей, предотвращая деградацию их производительности и надежности, а также диагностировать и решать потенциальные проблемы еще до их возникновения. Этот простой в использовании пакет ПО включает себя функции просмотра информации о накопителе, отслеживания статуса S.M.A.R.T., проверки индикатора исправности и обновления прошивки.

В настоящий момент поставляются накопители Transcend JetDrive 820 с интерфейсом PCIe емкостью 240, 480 и 960 ГБ с ограниченной пятилетней гарантией.

