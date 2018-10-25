Transcend получила награду Good Design Award 2018 в Японии

25 октября 2018, 10:15

Компания Transcend Information объявляет о том, что комплект JetDrive 855 для установки твердотельного накопителя в компьютер Mac, был отмечен наградой Good Design Award 2018 за свой практичный и инновационный дизайн.

Good Design Award — это одна из наиболее престижных наград в сфере дизайна: в этом году было подано более 4 789 заявок от претендентов со всего мира.

Члены жюри Good Design Award отметили: «Оригинальная концепция «повторного использования» старого накопителя делает комплект Transcend JetDrive 855 интересным и привлекательным решением задачи по обновлению встроенного твердотельного накопителя. В Transcend JetDrive 855 реализована совершенно новая, чрезвычайно удобная для пользователей идеология использования накопителей».

Комплекты JetDrive 855 NVMe PCIe для установки твердотельных накопителей в компьютеры Mac

В комплект Transcend JetDrive 855 входит твердотельный накопитель JetDrive 850 NVMe PCIe Gen3 x4, а также стильный алюминиевый внешний корпус с интерфейсом Thunderbolt для подключения к компьютерам Mac. JetDrive 850 выполнен на основе новейшей флэш-памяти 3D NAND и демонстрирует скорости чтения и записи, достигающие до 1600 МБ/с и до 1400 МБ/с, соответственно. В комплект поставки JetDrive 855 входит стильный алюминиевый корпус с интерфейсом Thunderbolt, который заметно упрощает процедуру обновления конфигурации компьютера. Представленные модели отлично подходят для обновления конфигурации компьютеров MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini и Mac Pro.

За 30 лет специалисты Transcend накопили обширный опыт и глубокие экспертные знания в сфере современных технологий, а созданные ими продукты были удостоены множества престижных наград в области дизайна. В течение последних четырех лет награды Good Design Award получали карты расширения памяти Transcend JetDrive Lite и автомобильные видеорегистраторы DrivePro 520 и DrivePro 50, а также комплекты CM42 для установки твердотельных накопителей с интерфейсом M.2 во внешний корпус.

О награде Good Design Award

Предшественник Good Design Award, система отбора Good Design Selection System (или G Mark System) была создана в 1957 году Министерством экономики, торговли и промышленности. Присылаемые заявки относятся к самым различным областям промышленного и графического дизайна, и, на протяжении последних 60 лет, около 45 000 из них получили премии. Обладатели Good Design Award получают право на использование знака G Mark, который вот уже более полувека является символом выдающегося дизайна.



