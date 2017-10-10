Transcend получила премию Good Design Award 2017

10 октября 2017, 11:15

Компания Transcend сообщает, что внешний корпус Transcend CM42 для установки твердотельных накопителей в формате M.2 был отмечен наградой Good Design Award 2017 за свой выдающийся дизайн.

Good Design Award — это одна из наиболее престижных наград в сфере графического дизайна. В этом году было подано более 4495 заявок от претендентов со всего мира.

Члены жюри Good Design Award отметили:

«Корпус Transcend CM42 для установки твердотельных накопителей в формате M.2 — это интересное и разумное решение, позволяющее повторно использовать твердотельные накопители M.2 с интерфейсом SATA, которые были демонтированы из персональных компьютеров. Благодаря этому продукту, извлеченные из ПК твердотельные накопители могут быть с легкостью превращены в удобные портативные устройства. При этом, корпус Transcend CM42 не только имеет стильный дизайн, но и снабжен новейшим высокоскоростным интерфейсом, позволяющим повысить его производительность».

CM42 — корпус для установки твердотельных накопителей в формате M.2

Корпус Transcend CM42 был спроектирован специально для установки в него твердотельных накопителей, выполненных в формате M.2, и снабженных интерфейсом SATA. С его помощью пользователи могут превратить любой ненужный твердотельный накопитель в формате M.2 с интерфейсом SATA во внешний накопитель с интерфейсом USB 3.1 Gen 1, продлив, тем самым, его эксплуатацию. Благодаря своему легкому алюминиевому корпусу, Transcend CM42 отличается компактностью и, одновременно, прочностью. Чтобы обеспечить поддержку систем и устройств, оснащенных как портами USB Type-A, так и коннекторами USB Type-C, корпус для твердотельных накопителей в формате M.2 также допускает подсоединение к разъему USB Type-C. Кроме того, данный корпус снабжен интерфейсом USB 3.1 Gen 1 с поддержкой протокола UASP (USB Attached SCSI Protocol), который дополнительно повышает его пропускную способность при передаче данных.

Обладая многолетним опытом в области разработки и производства высокотехнологичных продуктов, компания Transcend уже не раз завоевывала различные престижные награды в области дизайна, включая такие как немецкие iF и Red Dot, а также тайваньскую премию Excellence. В течение последних трех лет награды Good Design Award получали карты расширения памяти Transcend JetDrive Lite и автомобильные видеорегистраторы DrivePro 520 и DrivePro 50.