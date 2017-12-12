Продукты компании Transcend отмечены Taiwan Excellence Award 2018

12 декабря 2017, 13:15

Компания Transcend рада сообщить, что четыре ее новейших продукта были отмечены наградами Taiwan Excellence Award 2018.

Наград были удостоены портативные жесткие диски StoreJet 25M3E и StoreJet 25C3, внешний корпус для M.2 твердотельного накопителя CM42 и портативный твердотельный накопитель ESD220C.

Награды Taiwan Excellence Award присуждаются Советом по развитию внешней торговли Тайваня (Taiwan External Trade Development Council, TAITRA), действующим под эгидой Министерства экономики этой страны. Номинированные продукты проходят строгий отбор и должны соответствовать ряду критериев. Оцениваются их оригинальность, инновационность, дизайн, качество, реализованные в них технические решения, а также маркетинг. В соответствии с данными TAITRA, в этом году награды получили 503 продуктов от 226 компаний.

Обладая многолетним опытом в области разработки и производства высокотехнологичных продуктов, компания Transcend вот уже 14-й год подряд становится обладателем наград Taiwan Excellence Awards. Являясь лидером на глобальном рынке продуктов для хранения данных, Transcend будет и в дальнейшем представлять решения, которые полностью соответствуют потребностям как конечных пользователей, так и разработчиков встроенных систем.



Портативные жесткие диски на протяжении многих лет оставались одними из самых популярных продуктов компании Transcend. Отмеченная наградой модель StoreJet 25M3E оснащена интерфейсом SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, который позволяет невероятно быстро копировать файлы и данные. Интегрированная трехступенчатая защита от ударов соответствует военным стандартам США защиты от падения и гарантирует высокий уровень безопасности хранимой на StoreJet 25M3E информации. Другой портативный жесткий диск, StoreJet 25C3, также удостоенный награды, имеет толщину корпуса всего 9,95 мм и займет минимум места в сумке или портфеле бизнес-пользователя. Несмотря на свою компактность, наиболее вместительные модели StoreJet 25C3 имеют емкость до 2 ТБ и отличаются высокой скоростью передачи данных, что дает возможность пользователям с легкостью хранить все свои резервные копии и важные рабочие файлы на одном накопителе.



Корпус Transcend CM42 был спроектирован специально для установки в него твердотельных накопителей, выполненных в формате M.2 и снабженных интерфейсом SATA. Следуя простым инструкциям по установке, пользователи могут превратить свой твердотельный накопитель M.2 SATA во внешнее портативное устройство с интерфейсом USB 3.1 Gen 1. Легкие алюминиевые корпуса для твердотельных накопителей M.2 компактны, надежны и удобны для использования в дороге. Корпуса оснащены интерфейсом USB 3.1 Gen 1 и поддерживают протокол UASP, позволяющий повысить скорость передачи данных. Чтобы обеспечить поддержку систем и устройств с различными типами портов USB, корпус для твердотельных накопителей M.2 также допускает подсоединение к разъему USB Type-C. Помимо награды Taiwan Excellence Award, корпус для твердотельного накопителя CM42 получил премию Good Design Award 2017 в Японии.



Портативный твердотельный накопитель Transcend ESD220C отличается не только портативностью, но и надежностью. Благодаря использованию интерфейса SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 и применению технологии SLC-кэширования, накопители ESD220C демонстрируют невероятно высокую скорость передачи данных, заметно превосходящую возможности внешних жестких дисков. Твердотельные накопители ESD220C поддерживают технологию RAID, эффективный алгоритм выявления и исправления ошибок ECC, алгоритм LDPC (Low-Density Parity Check), а также имеют встроенные механизмы минимизации износа ячеек, что позволяет обеспечить надежность хранения и копирования вашей информации. Кроме того, чтобы обеспечить возможность работы с мобильными устройствами на различных платформах, поддерживающими стандарт OTG, накопители ESD220C снабжены портом USB Type-C. А по своим размерам эти устройства не больше кредитной карты и с легкостью поместятся в бумажнике, что делает их идеальным выбором для делового человека, которому необходимо захватить в поездку важные файлы и цифровые документы.

