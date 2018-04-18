Transcend представляет обновленные защищенные HDD StoreJet 25M3S и StoreJet 25M3

18 апреля 2018, 10:45

Transcend представляет обновленные защищенные жесткие диски StoreJet 25M3S и StoreJet 25M3G.

Накопители серии StoreJet 25M3 стали легче на 45 грамм, а толщина их корпусов теперь составляет всего 16,1 мм. При этом, накопители StoreJet 25M3 все-также сочетают в себе невероятное быстродействие интерфейса USB 3.1 Gen 1, обширный объём памяти и трёхуровневую систему защиты, позволяя пользователю наслаждаться высокой скоростью передачи данных и не переживать за сохранность устройства.



StoreJet 25M3 оснащены интерфейсом USB 3.1 Gen 1, который обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с, что позволяет максимально ускорить процедуры резервного копирования и переноса информации.



Трехступенчатая защита от ударов соответствует военным стандартам США защиты от ударов и падений, и гарантирует высокий уровень безопасности хранимой информации.

Система имеет три уровня защиты:

1. Нескользящая силиконовая внешняя оболочка.

2. Внутренняя демпфирующая подвеска жесткого диска, которая позволяет амортизировать удары.

3. Усиленный жесткий корпус, который помогает минимизировать повреждения при случайном падении устройства.





Новые StoreJet 25M3G и StoreJet 25M3S имеют толщину корпуса всего 16,1 мм и вес 185 г, что делает их идеальным аксессуаром, с которым удобно работать и комфортно путешествовать. Помимо компактного и стильного дизайна, эти накопители отличается большой емкостью, которая составляет до 2 ТБ, и позволит пользователям брать с собой в дорогу все необходимые файлы и документы.



При использовании вместе с программным обеспечением Transcend Elite, многофункциональная кнопка обеспечивает возможность в одно касание сформировать независимую резервную копию наиболее важных файлов, синхронизировав архивные данные с актуальной информацией, хранимой на ноутбуке или настольном компьютере. А также позволяет выполнить переподключение к ПК без необходимости физического отсоединения и подсоединения устройства.



Transcend Elite — это фирменное программное обеспечение для ОС Mac OS X и Windows, призванное оптимизировать процесс управления данными. Пользователи могут бесплатно загрузить данный пакет с веб-сайта Transcend. Среди основных функций Transcend Elite: резервное копирование и восстановление, шифрование данных и синхронизации с облачными хранилищами Dropbox и Google Drive.

