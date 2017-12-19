Transcend представляет портативный жесткий диск StoreJet 200 для компьютеров Mac

19 декабря 2017, 16:15

Компания Transcend Information представляет портативный жесткий диск StoreJet® 200 для компьютеров Mac.

Этот высокоемкий, элегантный и легкий накопитель прекрасно подходит для компьютеров Mac. Оснащенный интерфейсом USB 3.1 Gen 1 и разъемом USB Type-C, жесткий диск StoreJet 200 поставляется с файловой системой HFS+ и готов к использованию сразу после распаковки.



Transcend StoreJet 200 для компьютеров Mac имеет толщину корпуса всего 9,95 мм и вес 133 г, что делает его идеальным аксессуаром, с которым удобно работать и комфортно путешествовать. Помимо компактного и стильного дизайна, этот накопитель отличается большой емкостью, которая составляет 2 ТБ, и позволит пользователям брать с собой в дорогу все необходимые файлы и документы.



Стильный алюминиевый корпус StoreJet 200 для компьютеров Mac окрашен в классический серебристый цвет, имеет обработанные края и отличается прочностью, характерной для устройств промышленного класса. Кроме того, StoreJet 200 для компьютеров Mac оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 3.1 Gen 1 и разъемом типа USB Type-C. В комплект поставки входят кабель USB Type-C и кабель USB Type-C на Type-A, что позволит использовать накопитель с любыми моделями MacBook, Macbook Pro и iMac.



StoreJet 200 для компьютеров Mac поставляются с файловой системой HFS+, так что сразу после распаковки накопитель готов для работы с программой Time Machine®. Пользователи могут напрямую указывать этот накопитель в качестве папки назначения для выполнения резервного копирования, не опасаясь нехватки дискового пространства.



Transcend Elite — это многофункциональный программный пакет, совместимый с macOS и Windows, в состав которого входит ряд удобных приложений для осуществления резервного копирования, шифрования данных и создания резервных копий файлов в облачном хранилище. Данное программное обеспечение, доступное для загрузки с веб-сайта Transcend, максимально упростит для пользователя хранение, распространение и транспортировку цифровых файлов.

В настоящий момент представлены портативные жесткие диски Transcend StoreJet 200 для компьютеров Mac емкостью 2 ТБ, которые поставляются с трехлетней ограниченной гарантией Transcend.

