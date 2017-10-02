Transcend представляет накопитель StoreJet 600 для компьютеров Mac

2 октября 2017, 9:45

Компания Transcend Information представляет StoreJet 600 для компьютеров Mac.

Помещенный в стильный металлический корпус, этот легкий и надежный накопитель для компьютеров Mac отлично сочетается с элегантным дизайном устройств компании Apple. Серебристый цвет подчеркивает изысканность линий корпуса этого твердотельного накопителя, превращая его в стильный аксессуар. StoreJet 600 для компьютеров Mac оснащен самым современным интерфейсом USB 3.1 Gen 2 и поставляется с файловой системой HFS+, что позволяет начать его использование сразу после распаковки.





Transcend StoreJet 600 для компьютеров Mac имеет самый современный интерфейс USB 3.1 Gen 2, обеспечивающий в два раза более высокую скорость передачи данных, чем USB 3.1 Gen 1. Накопитель соответствует требованиям стандартов UASP, что позволяет достигать пропускной способности до 470 МБ/с. Кроме того, в комплект поставки входят кабель USB Type-C на Type-C и кабель USB Type-C на Type-A, что заметно упрощает подсоединение накопителя к моделям Mac с разъемами Thunderbolt 3, USB Type-C или USB 3.0.



Легкий, современный и прочный алюминиевый корпус StoreJet 600 для компьютеров Mac идеально соответствует образу твердотельного накопителя, адресованного пользователям техники Apple . Привлекательная серебристая окраска прекрасно сочетается с дизайном компьютеров Mac. StoreJet 600 для компьютеров Mac поставляется с файловой системой HFS+ и готов к работе сразу после распаковки. Благодаря поддержке ПО Time Machine, StoreJet 600 для компьютеров Mac отлично подходит для хранения резервных копий.



Transcend Elite — это многофункциональный программный пакет, совместимый с macOS и Windows, в состав которого входит ряд удобных приложений для осуществления резервного копирования, шифрования данных и создания резервных копий файлов в облачном хранилище. Данное программное обеспечение, доступное для загрузки с веб-сайта Transcend, максимально упростит для пользователя хранение, распространение и транспортировку цифровых файлов.

В настоящий момент представлены портативные твердотельные накопители Transcend StoreJet 600 для компьютеров Mac емкостью 240 ГБ, которые поставляются с