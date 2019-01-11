Transcend представляет SSD StoreJet 25C3S с интерфейсом Type-C

11 января 2019, 11:15

Компания Transcend Information представляет портативный накопитель StoreJet 25C3S.

Накопитель оснащен интерфейсом USB 3.1 Gen 1 и портом USB Type-C, что обеспечивает непревзойденную скорость передачи данных. Поставляется с файловой системой NTFS, что позволяет начать его использование сразу после распаковки.

Изящный алюминиевый корпус портативного накопителя StoreJet 25C3S прекрасно сочетается с другими цифровыми устройствами и подчеркивает Ваш хороший вкус. Серебристая отделка и искусно обработанные края корпуса подчеркивают эксклюзивность его дизайна. Высокое качество сборки в комбинации с выверенным стилем говорят о его надежности.Внешний жесткий диск StoreJet 25С3S оснащен интерфейсом USB 3.1 Gen 1 и поддерживает стандарт UASP (USB Attached SCSI Protocol), что позволяет накопителю демонстрировать передачу данных со скоростью до 5 Гб/с. В комплект поставки StoreJet 25C3S входят как кабель USB Type-C на USB Type-C, так и кабель USB Type-C на Type-A, что позволяет подключать накопитель к настольным компьютерам и ноутбукам, оснащенных интерфейсами USB Type-C или USB 3.1.Transcend StoreJet 25C3S имеет малую толщину, которая составляет всего 9,95 мм, и займет минимум места в вашей сумке или портфеле. Корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава, а его вес составляет всего 133 г, что делает этот накопитель прекрасным выбором для использования в дороге, будь то деловая командировка или туристическая поездка. Помимо компактного и стильного дизайна, этот накопитель отличается большой емкостью, которая составляет до 2 ТБ, и позволит пользователям брать с собой в дорогу все необходимые файлы и документы.Transcend Elite — это многофункциональный программный пакет, совместимый с macOS и Windows, в состав которого входит ряд удобных приложений для осуществления резервного копирования, шифрования данных и создания резервных копий файлов в облачном хранилище. Данное программное обеспечение, доступное для бесплатной загрузки с веб-сайта Transcend, максимально упростит для пользователя хранение, распространение и транспортировку цифровых файлов.В настоящий момент представлены портативные накопители Transcend StoreJet 25C3S емкостью 1 и 2 ТБ, которые поставляются с трехлетней ограниченной гарантией Transcend.