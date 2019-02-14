Transcend ESD230C - внешний SSD с интерфейсом USB 3.1 Gen 2 Type-C

14 февраля 2019, 13:15

Компания Transcend Information, Inc., мировой лидер среди производителей мультимедиа и накопителей, представляет портативный твердотельный накопитель ESD230C с интерфейсом USB 3.1 Gen 2 Type-C.

Накопитель сочетает в себе портативность и высокую надежность, а также способен обеспечить целостность хранимой информации и отличается высокой скоростью передачи данных. По своим размерам ESD230C не больше кредитной карты и с легкостью поместится в портмоне, что делает его идеальным выбором для делового человека, которому необходимо захватить в поездку важные файлы и цифровые документы.Благодаря использованию интерфейса SuperSpeed USB 3.1 Gen 2 и применению технологии SLC-кэширования, накопитель ESD230C демонстрирует невероятно высокую скорость передачи данных, которая достигает до 520 МБ/с при чтении и до 460 МБ/с при записи. Кроме того, благодаря поддержке протокола UASP (USB Attached SCSI Protocol), при использовании с совместимыми компьютерами, скорость передачи данных при работе с этим накопителем может превышать показатели стандартного интерфейса USB 3.0.Размеры с кредитную карточку и вес всего 35 грамм позволяют положить накопитель в портмоне и сэкономить столь ценное свободное место в портфеле. Благодаря устойчивому к царапинам покрытию, этот накопитель сохранит свой первоначальный стильный вид даже спустя множество поездок.ESD230C поставляется с двумя кабелями: USB Type-C на Type-C и USB Type-C на Type-A, что позволяет подключать накопитель к настольным компьютерам, ноутбукам и игровым приставкам, оснащенных интерфейсами USB Type-C или стандартным USB. Помимо ПК, ESD230C можно применять с мобильными устройствами, поддерживающими OTG-технологию.Transcend Elite — это фирменное программное обеспечение для ОС Mac OS X и Windows, призванное оптимизировать процесс управления данными. Пользователи могут бесплатно загрузить данный пакет с веб-сайта Transcend. Среди основных функций Transcend Elite: резервное копирование и восстановление, шифрование данных и синхронизации с облачными хранилищами Dropbox и Google Drive.Портативный твердотельный накопитель Transcend ESD230C предлагается в вариантах емкостью 240, 480 и 960 ГБ, и снабжен трехлетней ограниченной гарантией Transcend.