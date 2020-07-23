Transcend представляет компактный кард-ридер RDC3, оснащенный USB Type-C

23 июля 2020, 11:45

Transcend представляет новый компактный кард-ридер RDC3, оснащенный разъемом USB Type-C.

Transcend RDC3 – это кард-ридер с поддержкой технологии OTG (On-The-Go), который был специально создан для использования с компьютерами, оснащенными интерфейсом USB Type-C и мобильными устройствами совместимыми с OTG. Он может работать со смартфонами и планшетами под управлением ОС Android, ноубуками, MacBook, которые имеют порты типа USB Type-C, а также с планшетами iPad Pro 2018 или более поздней версии. Кард-ридер Transcend RDC3 имеет два слота для установки карт памяти SD и microSD, и благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 1 демонстрирует высочайшую скорость передачи данных. Упростить работу с цифровыми файлами пользователям смартфонов и планшетов на базе Android поможет бесплатное мобильное приложение Transcend Elite.



Кард-ридер Transcend RDC3 оснащен простым в использовании симметричным разъемом USB Type-C. Кард-ридер совместим с Android-устройствами, новыми ноутбуками, MacBook, имеющими порт Type-C, а также с iPad Pro 2018 или более поздней версии.



Кард-ридер Transcend RDC3 имеет два слота для установки карт памяти SD и microSD, поддерживающих стандарт UHS-I. Пользуясь всеми преимуществами интерфейса USB 3.2 Gen 1, кард-ридер Transcend RDC3 позволяет полностью раскрыть потенциал высокоскоростных карт памяти, а также поможет расширить объем доступной пользователю памяти на мобильном устройстве.



Карт-ридер Transcend RDC3 невероятно компактен и с легкостью поместится в кармане, что делает его прекрасным выбором для использования в дороге, будь то деловая командировка или туристическая поездка.



Transcend Elite — это фирменное программное обеспечение для ОС Mac OS X и Windows, призванное оптимизировать процесс управления данными. Пользователи могут бесплатно загрузить Transcend Elite с веб-сайта Transcend, а мобильное приложение — из магазина приложений Google Play для Android-устройств. Среди наиболее полезных функций Transcend Elite следует упомянуть: создание и восстановление резервных копий, шифрование данных и облачное резервное копирование.



Transcend предлагает бесплатную утилиту RecoveRx, которая позволяет отыскивать и восстанавливать случайно удаленные данные, такие как цифровые фотографии, документы, музыку и видео.

