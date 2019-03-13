13 марта 2019, 11:45

Transcend представляет портативный твердотельный накопитель ESD240C с интерфейсом USB Type-C.

Этот легкий, компактный и производительный накопитель может использоваться с устройствами, оснащенными интерфейсами USB Type-C или USB Type-A. Серебристый цвет подчеркивает изысканность линий корпуса этого твердотельного накопителя, превращая его в стильный аксессуар. ESD240C оснащен самым современным интерфейсом USB 3.1 Gen 2 и отличается большой емкостью до 480 ГБ, что позволит пользователям брать с собой в дорогу все необходимые файлы и документы.



Новый твердотельный накопитель ESD240C оснащен интерфейсом USB 3.1 Gen 2 и поддерживает протокол UASP (USB Attached SCSI Protocol), обеспечивая скорость передачи данных до 520 МБ/с, что позволит за считанные мгновения копировать видео в разрешении 4K. Данный накопитель совместим с настольными ПК, ноутбуками, мобильными устройствами с поддержкой OTG, а также игровыми приставками. Обладая большой емкостью и обеспечивая высокую скорость передачи файлов, он идеально подходит на роль устройства для расширения памяти.



ESD240C поставляется в алюминиевом корпусе размером меньше банковской карты и толщиной всего 7,5 мм. Накопитель имеет сдержанный дизайн и буквально всем своим видом демонстрирует надежность конструкции. Удобный в дороге, этот твердотельный накопитель не только стильный, но и функциональный.



Накопитель ESD240C поставляется с двумя кабелями: USB Type-C на Type-C и USB Type-C на Type-A, что позволяет подключать накопитель к настольным компьютерам и ноутбукам, оснащенных интерфейсами USB Type-C или USB 3.1. А благодаря технологии OTG (on-the-go), ESD240C можно применять с мобильными устройствами, обеспечивая тем самым большую свободу и удобство при копировании фотографий, музыки, видео и другого цифрового контента между различными устройствами.



Transcend Elite — это многофункциональный программный пакет, совместимый с macOS, Windows и Android, который помогает пользователю работать со своими данными и файлами. ПО Transcend Elite, которое можно бесплатно загрузить с официального веб-сайта Transcend, позволяет с легкостью осуществлять резервное копирование и восстановление, шифрование данных, а также поддерживает функции облачного резервного копирования.



В настоящий момент представлены портативные твердотельные накопители Transcend ESD240C емкостью 240 и 480 ГБ, которые поставляются с трехлетней ограниченной гарантией Transcend.