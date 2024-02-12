Внешний SSD ESD360C Transcend

12 февраля 2024, 16:45

Портативный твердотельный накопитель Transcend ESD360C оснащен сверхбыстрым интерфейсом USB 20 Гбит/с и передовой технологией SLC-кэширования, обеспечивающей невероятную скорость передачи данных до 2000 МБ/с.

ESD360C размером с кредитную карту прекрасно помещается в бумажнике или сумочке. Соответствуя американским военным стандартам MIL-STD-810G, ESD360C выдерживает падение с высоты 3 м.ESD360C от Transcend поставляется как с кабелем USB Type-C, так и с кабелем USB Type-C-Type-A для подключения настольных компьютеров, ноутбуков и планшетов с портом USB Type-C или Type-A.