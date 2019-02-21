ADATA выпускает 2,5-дюймовые SSD SATA 6 Гбит/с Ultimate SU750

21 февраля 2019, 17:45

Компания ADATA представила твердотельные накопители ADATA Ultimate SU750 2,5" SATA 6 Гбит/с (SSD).Благодаря TLC-флэш-памяти нового поколения 3D NAND Flash и множества других функций, твердотельные накопители SU750 обладают превосходной производительностью, высокой надежностью и привлекательной ценой, которые делают их отличным вариантом для обновления компьютера.Технология 3D NAND Flash позволила увеличить емкость накопителей Ultimate SU750 и достичь высоких показателей: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Благодаря дополнительной SLC кэш-памяти твердотельные диски ADATA достигают стабильной скорости чтения/записи до 550/520 МБ на секунду, что значительно повышает производительность ПК. Пользователи больше не вынуждены ждать, чтобы получить доступ к файлам и программам - такие операции на SSD происходят почти мгновенно.Более того, отсутствие в конструкции твердотельных накопителей механических компонентов обеспечивает SU750 наивысшую механическую стойкость, чем у жестких дисков - они более устойчивые к ударам и вибрации (1500g/0,5 мс), поэтому обеспечивают лучшую защиту данных. Кроме того, SSD работают бесшумно и потребляют меньше энергии, нежели традиционные HDD.Поддержка технологии обнаружения и исправления ошибок LDPC (Low-Density Parity-Check) в твердотельных накопителях SU750 обеспечивает целостность данных, а, следовательно, они обладают значительно увеличенным временем работы на отказ.Покупая SU750, пользователи получают право на бесплатную загрузку таких приложений, как ADATA SSD Toolbox и Migration Utility. ADATA SSD Toolbox позволяет пользователям управлять твердотельными накопителями SU750, отслеживая информацию о состоянии диска, уровне износа и сроке службы. Приложение Migration Utility будет особенно полезно для пользователей, которые переходят с жесткого диска на твердотельный накопитель - программа обеспечивает простое и понятное резервное копирование, а также перенос данных, включая операционную систему.