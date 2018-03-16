ADATA XPG представляет 3D NAND SSD-накопитель SX950U для геймеров

16 марта 2018, 9:15

ADATA Technology, ведущий производитель высокопроизводительных модулей памяти DRAM и NAND Flash, представляет игровой SSD-накопитель XPG SX950U 2.5” с интерфейсом SATA 6 Гбит/с.

Новинка построена на базе памяти нового поколения 3D NAND в паре с быстрым контроллером SMI, обеспечивая скорости последовательного чтения/записи до 560/520 Мбайт/с. Кроме того, оптимальную производительность обеспечивает технология интеллектуального кэширования SLC и кэш-буфер DRAM. Поддержка технологий LDPC ECC и RAID Engine гарантирует целостность данных и продляет срок службы SSD-накопителя. SX950U создан для энтузиастов ПК и геймеров, которые ищут оптимальное игровое решение, и будет идеальным выбором для улучшения производительности системы по доступной цене.

В накопителе SX950U применяется память 3D NAND новейшего поколения, призванная обеспечить более высокую надежность и производительность по сравнению с 2D NAND. Модель доступна емкостью до 960ГБ, которая позволит геймерам хранить огромное количество игр и данных. Благодаря контроллеру SMI, поддержке интеллектуального кэширования SLC и кэш-буферу DRAM максимальная скорость чтения накопителя достигает 560 МБ/с, а скорость записи – 520МБ/с. Поэтому с SX950U геймеры смогут запускать и загружать игры быстрее, чем когда-либо.

Чтобы предотвратить возникновение ошибок во время передачи, SX950U поддерживает технологию LDPC ECC (коррекция ошибок с низкой плотностью проверок на четность), что улучшает качество игрового процесса и продлевает срок службы твердотельного накопителя. Кроме того, SX950U имеет встроенную технологию RAID Engine и Data Shaping для обеспечения безопасности данных и высокой стабильности работы. На накопитель SX950U компания предоставляет 5-летнюю гарантию в соответствии с премиальным качеством продукта.