ADATA представляет SSD-накопитель XPG GAMMIX S11 PCIe Gen3x4 NVMe 1.3

4 апреля 2018, 12:15

Компания ADATA Technology анонсировала XPG GAMMIX S11 (S11), самый быстрый игровой SSD-накопитель ADATA на сегодняшний день.

Он поставляется в компактном форм-факторе M.2 2280, оснащен уникальным радиатором для поддержания оптимальных температур и ультраскоростным интерфейсом PCIe3x4, обеспечивая скорость чтения/записи до 3200/1700 МБ/с, поэтому новинка станет идеальным выбором для PC-энтузиастов, геймеров и оверкловеров. В накопителе S11 используется новейшая 3D NAND Flash память 2-го поколения, которая позволяет обеспечить высокую надежность. Новинка доступна емкостью в 240ГБ, 480ГБ и 960ГБ.Благодаря сверхбыстрому интерфейсу PCIe Gen3x4 и протоколу NVMe 1.3 в модели S11 значительно улучшены скорости чтения/записи. 32-битная шина данных DRAM, интеллектуальное кэширование SLC и кэш-буфер DRAM позволяют увеличивать скорость последовательного и произвольного чтения/записи. Скорость чтения достигает 3200 МБ/с, записи - 1700 МБ/с, а количество операций произвольного чтения/записи 4K в секунду (IOPS) составляет 310K/280K, что обеспечивает быструю загрузку системы. Кроме того, специально разработанный радиатор XPG снизит температуру как минимум на 10 градусов по Цельсию и обеспечит повышенную стабильность работы и долговечность.Благодаря 64-слойной 3D NAND флеш-памяти 2-го поколения S11 отличается более высокой надежностью, производительностью и долговечностью по сравнению с предшественниками. Высокую надежность призваны обеспечить и технологии RAID Engine и Data Shaping, а целостность и точность данных гарантирует технология коррекции ошибок LDPC – она помогает фиксировать больше ошибок во время передачи данных, чем BCH ECC. Благодаря этим технологиям S11 среднее время наработки на отказ составляет 2 миллиона часов. Как и все SSD-накопители линейки XPG, S11 имеет гарантию 5 лет.