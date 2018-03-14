ADATA представляет новые игровые решения

14 марта 2018, 9:15

ADATA представила ряд новых решений. Среди новинок – первый в мире модуль памяти RGB DDR4 серии XPG с жидкостным охлаждением, новый ультраскоростной SSD NVMe PCIe, беспроводное зарядное устройство и новые накопители.

В фокусе мероприятия – решения XPG, бренда компании ADATA для высокопроизводительных устройств. Компания продемонстрировала работу системы на базе SSD, DRAM, новейших аудио решений и периферии, которые обеспечивает качественное воссоздание игрового мира.



Компания продемонстрировала RGB DDR4 модуль памяти SPECTRIX D80 с жидкостным охлаждением и модуль памяти RGB DDR4 SPECTRIX D41 для DIY-пользователей, оверклокеров и геймеров. SPECTRIX D80 – это собственная разработка компании, которая оснащена системой жидкостного охлаждения для эффективного отвода тепла от модуля и красивой RGB-подсветкой. Решение SPECTRIX D41 отличается высочайшей производительностью и потрясающей подсветкой, которую можно контролировать с помощью приложения RGB Sync.



EMIX H30 и SOLOX F30 – это уникальный аудио комплект. Гарнитура EMIX H30 оснащена большими 53-мм излучателями звука. Усилитель SOLOX F30 имеет различные разъемы, четыре аудио режима и виртуальный 7.1-канальный звук. Наушники-вкладыши EMIX I30 имеют запатентованную систему 5.2-канального звучания, способную обеспечить правдоподобный объемный звук, и также поддерживает различные платформы и приложения, включая PC / Mac, Nintendo Switch, Xbox One, смартфоны, планшеты и VR-устройства. Пользователи могут легко управлять и наслаждаться великолепным звучанием обоих аудио продуктов серии XPG.



В ответ на быстрорастущий спрос игровых решений ADATA выпустила новый SSD-накопитель SX8200 с интерфейсом PCIe Gen3x4, выполненный по новейшему стандарту NVMe 1.3 на базе 64-слойной памяти 3D NAND со скоростями чтения / записи до 3200/1700 МБ/с. ADATA продолжает разрабатывать новые SSD по технологии 3D NAND и укреплять свое положение в сегменте 3D NAND SSD-накопителей, предоставляя пользователям широкий спектр передовых и качественных решений.



Компания ADATA также продемонстрировала широкий спектр мобильных аксессуаров. CW0050 – это беспроводное зарядное устройство толщиной всего 6 мм с поддержкой стандарта Qi для новейших мобильных устройств, таких как Apple iPhone 8 / iPhone X и Samsung Galaxy 8 / Note 8. Для пользователей системы Android карты памяти SD класса производительности A2 поддерживают хранение приложений, значительно расширяя память мобильных устройств. ADATA продолжает создавать новые внешние жесткие и твердотельные диски, включая стильный тонкий HDD HV300 и 1ТБ SSD SE730H с интерфейсом USB-C. Новые решения ADATA для зарядки устройств и хранения / обмена информацией призваны сделать жизнь пользователей еще комфортнее.



