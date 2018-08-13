ADATA XPG представляет модули памяти SPECTRIX D41 TUF Gaming Edition DDR4 RGB

13 августа 2018, 9:15

ADATA Technology, производитель систем хранения данных, представляет модули памяти XPG SPECTRIX D41 TUF Gaming Edition DDR4 RGB.

Новинка получила сертификат TUF Gaming Alliance, который означает соответствие стандартам игрового альянса. Геймерская модель имеет такую же высокую производительность и программируемую RGB-подсветку, как и базовая модель, и отличается агрессивным дизайном с черными-желтыми радиаторами.

“Вместе с ASUS и TUF Gaming Alliance мы разработали новые модули специально для геймеров”, - сказал Том Чэн (Tom Chan), директор по маркетингу в XPG. “Сертификация TUF Gaming Alliance, высокая надежность и интересные эффекты RGB-подсветки подарят геймерам новые впечатления по доступной цене”.Агрессивный дизайн радиаторов памяти SPECTRIX D41 TUF Gaming Edition отражает ее высокую производительность. Светодиодная полоска на торце заиграет цветами и переливами в соответствии с предпочтениями пользователя. Последовательность, скорость пульсации, яркость и другие параметры подсветки можно настроить с помощью программы ASUS SYNC RGB. При этом подсветку можно синхронизировать с материнской платой, видеокартой и другими комплектующими для получения сбалансированного визуального эффекта.Память SPECTRIX D41 TUF Gaming Edition работает на частоте до 3200 МГц. Она поддерживает платформы Intel® X299 2666МГц и AMD/ Ryzen, а также Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 для разгона через операционную систему ПК.Модули памяти SPECTRIX D41 TUF Gaming Edition построены на качественных чипах, прошедших тщательный отбор, что гарантирует высокую стабильность работы и долговечность. Кастомный радиатор и многослойная печатная плата обеспечивают высокое качество передачи сигнала. Как и все модули памяти ADATA и XPG, модель SPECTRIX D41 XPG TUF Gaming Edition имеет пожизненную гарантию.